Cyndi Lauper est l’une des stars de la pop les plus aimées et les plus durables de la musique américaine, et sa valeur nette le reflète. La valeur nette totale de Lauper est estimée à 50 millions de dollars, selon un rapport de CelebrityNetWorth.com, y compris tous ses actifs et droits. Le chanteur a travaillé dur pour amasser cette fortune.

Lauper est devenue célèbre en tant que chanteuse pop au début des années 1980, alors qu’elle était au début de la trentaine. Elle est née et a grandi à New York, au milieu de trois frères et sœurs et un enfant du divorce dès son plus jeune âge. Dans une interview en 2003 avec la journaliste Evelyn McDonnell, Lauper a révélé que sa sœur aînée lui avait donné sa première guitare à l’âge de 12 ans, lorsqu’elle a commencé à écrire de la musique originale pour la première fois. Après des années de persévérance, ce cadeau allait lancer une énorme carrière pour Lauper qui l’a finalement propulsée dans les films, les bandes sonores, Broadway et plus encore – ce qui a contribué à sa richesse considérable.

Selon les normes d’aujourd’hui, Lauper a eu un départ tardif pour une pop star, car son album de rupture, She’s So Unusual, est sorti la même année où elle a eu 30 ans. Pourtant, Lauper s’est toujours démarquée grâce à sa prodigieuse voix de quatre octaves. gamme et son style intrépide – qui a contribué à définir la culture pop dans les années 1980, à certains égards. Aujourd’hui, elle a vendu au total plus de 50 millions de disques dans le monde.

Il ne fait aucun doute que les 11 albums studio solo de Lauper ont constitué l’essentiel de sa fortune – y compris des concerts, des tournées, des apparitions à la télévision et des récompenses. Lauper a également remporté deux Grammy Awards sur ses 15 nominations. Cependant, son travail à la télévision, au cinéma et à Broadway a également joué un rôle. La carrière cinématographique de Lauper a commencé en 1984, son CV télévisé remonte à 1989 et sa première apparition à Broadway a eu lieu en 2000.

Peut-être plus particulièrement, Lauper a co-écrit la comédie musicale Kinky Boots, qui a été créée en 2012. Elle a écrit la musique et les paroles pour accompagner l’histoire, qui a été adaptée d’un film britannique de 2005 du même nom. Harvey Fierstein a travaillé avec Lauper sur le scénario, tandis que les écrivains Geoff Deane et Tim Firth étaient responsables du scénario original. Le spectacle a maintenant fait le tour du monde, a remporté des Tony Awards et est devenu un favori des fans de théâtre du monde entier.

Lauper continue de travailler à travers les genres et les médiums à ce jour, bien que de nombreux fans la considèrent toujours comme la pop star flashy des années 1980. Sa performance du réveillon du Nouvel An à la fin de 2020 est toujours en train de devenir virale sur les médias sociaux, et de nombreux fans ont l’œil sur ce que Lauper, maintenant âgé de 67 ans, prévoit de suivre.