Vampiress, Salma Hayek célèbre Halloween avec cette jolie photo | INSTAGRAM

La belle et célèbre actrice, Salma Hayek a toujours été une icône totale de s3nsu @ lity, de sa jeunesse à aujourd’hui. Depuis sa création, il s’est démarqué par son incroyable beauté physique, ses caractéristiques fortes, son talent incomparable et les milliers de petites choses qui l’ont rendu célèbre aujourd’hui.

On sait aussi que Salma aime vraiment pouvoir partager un peu de sa vie dans ses publications sur son compte Instagram officiel, donc à cette occasion et beaucoup dans le style des dates célébrées, la belle actrice a partagé une image faisant allusion à les dates traditionnelles pour porter des costumes.

Célébrer Halloween, Salma a partagé une image d’elle caractérisée comme une vampire coquette et vaniteuse, et au lieu de semer la peur, elle a réussi à faire en sorte que tous ceux qui la voyaient se retrouvent amoureux.

Bien que cette fois, ce n’était pas un maquillage, mais un filtre d’une application où la femme Veracruz a placé une photo de son visage et l’application a fait tout le travail. Taches de rousseur, sang, crocs et yeux colorés étaient les protagonistes de la belle image où Salma montrait son goût pour Halloween.

Pour le moment, la publication a été très appréciée, car elle a rassemblé plus de 150 mille likes et environ quinze cents commentaires de ses fans, qui se sont engagés à mentionner qu’elle était très belle ainsi.

Gardant les traditions vivantes, les adeptes de l’actrice lui ont demandé de voir son autel, car ils savent bien que même si elle vit à l’étranger, Salma représente toujours le Mexique d’une manière ou d’une autre. Et de cette manière, elle a également répondu à ses followers, en disant que c’est une très belle date et qu’elle se sent tellement fière de représenter son pays que même les internautes lui posent ce type de question pour elle est une fierté totale.

Beaucoup même, grâce à ce filtre d’Halloween, se sont souvenus de la scène emblématique que Salma a réalisée pour le film du crépuscule à l’aube, où elle apparaît comme une danseuse exotique, avec une garde-robe des plus audacieuses, avec laquelle elle a déchaîné les passions les plus profondes. qui le voit.

Tout le monde se souvient de la danse sensuelle que Salma Hayek a faite dans From Twilight to Dawn, mais pour elle ce n’était pas si facile, et ils ont dû lui mentir pour se remonter le moral.

Bien que vous n’ayez pas vu le film, nous sommes sûrs que le clip auquel nous nous référons, vous l’avez, car c’est une image récurrente de notre compatriote.

Nous avons parlé de la danse sensuelle qu’elle a exécutée devant Quentin Tarantino, cette fois en tant qu’acteur, ce qui était en fait un défi pour l’actrice, car pour y parvenir, elle devait interagir avec un gros serpent.

La scène pourrait être classée comme l’un des moments les plus sensuels du cinéma commercial moderne, et c’est tellement bien fait, malgré le fait que Salma, 29 ans, qui la filmait passait un si mauvais moment avec le serpent accroché autour de son cou, merci à un mensonge qui l’a incitée à avaler sa peur et à accepter le rôle de Satánico Pandemonium, malgré le fait que l’actrice mexicaine, née à Coatzacoalcos Veracruz, ait une grave phobie des serpents.

Le mensonge a été publié par Quentin Tarantino, qui a joué dans le film mais qui était aussi le scénariste, car il était très clair qu’il voulait que Salma participe au rôle, à tel point qu’il a même réécrit le scénario original en changeant une blonde, pour quelqu’un avec les caractéristiques par Hayek.

Pour cette raison, alors que Salma était sur le point de rejeter le rôle en raison de sa peur, Quentin lui a dit que Madonna était très intéressée à accepter le rôle, de sorte que le Mexicain ne pouvait plus dire non, ce qui a poussé Hayek à se soumettre. à deux mois de traitement d’hypnose pour vous préparer mentalement.