La plus jeune fille de Kobe et Vanessa Bryant peut maintenant être ajoutée à la confiance de Kobe. Comme rapporté par Entertainment Tonight, de nouveaux documents judiciaires ont été déposés mercredi, accordant la pétition de Vanessa visant à ajouter Capri à la confiance de Kobe, établie avant sa mort. Vanessa a initialement déposé des documents juridiques en mars.

Kobe Bryant et sa fille Gianna sont morts dans un accident d’hélicoptère en janvier. La fiducie a été créée en 2003 et a été modifiée plusieurs fois au fil des ans chaque fois que Kobe et Vanessa auraient un autre enfant. La dernière fois que la confiance a été légalement modifiée, c’était en 2017. Cette nouvelle survient quelques semaines après que les Lakers de Los Angeles ont battu le Miami Heat en finale de la NBA pour remporter leur 17e championnat. Bryant a mené l’équipe à cinq championnats au cours de ses 20 ans de carrière, et Lebron James, qui a signé avec les Lakers en 2018, a rendu hommage à Bryant après avoir remporté le titre.

«Nous nous sommes rapprochés le plus possible lorsque ce moment s’est produit», a déclaré James à propos de la mort de Bryant. “Cela a rapproché tout le monde du basket-ball, mais quand vous êtes interne et que cela touche à la maison, cela signifie simplement beaucoup plus, et nous nous sommes enfermés à partir de ce moment-là en disant: ‘C’est plus grand que nous.'” Kobe et Gianna ont été commémorés en février lors d’une célébration de la vie au Staples Center. Vanessa a pris la parole lors de l’événement et a envoyé un message à son mari et sa fille.

“Dieu savait qu’ils ne pourraient pas être sur cette terre l’un sans l’autre. Il devait les ramener ensemble à la maison”, a déclaré Vanessa à propos de la perte tragique de Kobe et de Gianna, décédés le 26 janvier. “Babe , vous prenez soin de notre Gigi. Et j’ai Nati, Bibi et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Vous nous aimons et vous nous manquez, Boo Boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux reposer en paix et vous amuser au paradis jusqu’à ce que nous nous rencontrions encore un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous manquez. Pour toujours et toujours. Maman. ” Bryant est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. En raison de son succès, le quintuple champion de la NBA a gagné 680 millions de dollars dans sa carrière. Selon Forbes, Bryant a encaissé 323 millions de dollars en salaire de jeu et 357 millions de dollars en avenants.