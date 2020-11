Vanessa Bryant a célébré une étape importante le lendemain de Thanksgiving. Elle a révélé que le Black Friday était le 21e anniversaire de sa rencontre avec le regretté Kobe Bryant. Bryant a confirmé que l’ancienne star des Los Angeles Lakers était immédiatement devenue le centre de son adoration.

“Coup de foudre pour le 27/11/99 [21]», A écrit Bryant sur Instagram. Elle a publié une photo qui la montrait et son défunt mari s’embrassant à Disneyland, l’un de leurs endroits préférés. Les deux se sont rencontrés à l’origine sur le tournage d’un clip vidéo lorsque Kobe travaillait sur son album de rap. Deux ans plus tard, ils ont échangé leurs vœux et sont devenus mari et femme.

“C’était un tournage vidéo de deux jours, et je la cherchais toujours, comme si je voulais savoir où elle était. Je finirais une prise et j’allais à ma bande-annonce mais je me demandais où elle était tout le temps”, Bryant a déclaré lors du documentaire Showtime, la muse de Kobe Bryant. «Ensuite, je sortais de la bande-annonce et je voulais juste lui parler un peu plus, entre des prises et des trucs comme ça.

Kobe a également expliqué que lui et sa femme partageaient un amour pour tout ce qui concerne Disney. Ils se sont connectés en discutant du parc d’attractions et y ont fait plusieurs voyages pendant leur mariage. Ils ont également transmis cet amour de Disney à leurs filles à travers des gâteaux d’anniversaire en forme de différents châteaux des parcs d’attractions.

“Elle était tout simplement magnifique”, expliqua Kobe. «Nous avons littéralement tout fait ensemble. Tout ensemble. Et je pensais que j’étais un gros con parce que j’aimais Disneyland. J’aimais les films Disney et des choses comme ça, mais je n’ai jamais vraiment eu la chance d’aller au parc. Elle était une grande fan de Disney aussi, et nous avions l’habitude de passer du temps à Disneyland, nous allions à Magic Mountain, elle est devenue ma meilleure amie. “

Depuis la mort de Kobe dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, sa femme a marqué plusieurs grands moments sur les réseaux sociaux. Elle a révélé une énorme collection de souvenirs de Kobe qu’elle garde pour ses filles. Bryant a également publié un hommage déchirant à son mari le jour de son anniversaire.

«J’aimerais pouvoir me réveiller de cet horrible cauchemar», a écrit Vanessa. «J’aurais aimé pouvoir surprendre nos filles et nous accueillir toi et Gigi à la maison. Je suis en colère de ne pas être allé en premier. J’ai toujours voulu y aller en premier pour ne pas avoir à ressentir égoïstement ce chagrin d’amour. Tu étais supposé me manquer. Gigi était censée être ici avec ses sœurs. Ça aurait dû être moi. “