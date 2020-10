Vanessa Bryant et ses filles sont tout sourire cet Halloween – le premier sans Kobe et Gianna Bryant – et pour une bonne raison aussi … leurs costumes sont incroyables.

La famille Bryant a fait une double photo de plaisir d’Halloween cette année avec une séance photo mettant en vedette deux ensembles de costumes assortis entre Vanessa et ses trois filles – les thèmes étant “ Madeline ” (la série de livres pour enfants bien-aimée) et un choix classique. . ‘Guerres des étoiles!’

Vanessa Bryant et sa famille ont remporté Halloween cette année. pic.twitter.com/3cAvgkODkt – philip lewis (@Phil_Lewis_) 31 octobre 2020 @Phil_Lewis_

Pour le premier set, Mamba Bear s’est déguisé en institutrice, Miss Clavel, tandis que Natalia et ses petites sœurs, Bianka et Corsaire, a enfilé l’uniforme traditionnel de Madeline et de ses camarades de classe … tu sais, de la maison parisienne couverte de vignes.

Inutile de dire … ils ont l’air incroyable, presque comme s’ils avaient été arrachés de la page. C’est fou, car c’est en fait plus réaliste et fidèle aux illustrations que le film d’action en direct des années 90.

Sur ce dernier tournage, c’était moins de réalisme … et plus adorable que tout. Vanessa était une version plus courte de Dark Vador, Natalia était une version beaucoup plus grande de BB8 – et les deux petits étaient un Storm Trooper et un Ewok, respectivement. Ces tenues ressemblaient à celles pour toute la famille que vous pourriez trouver sur une cible ou quelque chose comme ça … qui a bien joué pour la caméra.

La réunion semblait être un événement assez joyeux, mais bien sûr … l’ombre de Kobe et Gigi encore trop grand, ce qui rend le tournage assez déchirant en même temps. Comme nous l’avons mentionné, cela marque le premier Halloween sans eux – et pourtant, les Bryants ont continué avec la tradition familiale de se déguiser en champions.

Heureusement, Natalia a une superbe photo d’elle et Gigi en train de s’amuser ensemble cette fois l’an dernier. Ils étaient des costumes sur le thème du “ Magicien d’Oz ” – avec Natalia comme l’épouvantail et Gianna comme l’homme de l’étain.

Ça vaut mille mots, n’est-ce pas?