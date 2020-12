Vendredi matin, les gens de tout le pays ont célébré le jour de Noël, déballant des cadeaux et profitant de vacances uniques définies par le manque de grands groupes. Vanessa Bryant, cependant, a passé des vacances douces-amères. Elle a participé à une tradition séculaire mais a également publié un hommage en larmes à son défunt mari Kobe Bryant et à leur fille, Gianna, décédée dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Vanessa a publié deux photos en noir et blanc sur Instagram pour célébrer les vacances. L’une d’elle la montrait assise sur un canapé avec Natalia, Bianka et Capri. L’autre montrait toute la famille, avec Bryant et Gianna. «Toujours ensemble, jamais séparés ensemble pour toujours dans nos cœurs. [heart emoji] Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka et Capri “, a-t-elle écrit dans la légende de la publication Instagram. Natalia a publié la même série de photos sur son propre profil Instagram, écrivant” Joyeux Noël “à ses abonnés.

Les fans ont vu l’hommage et ont répondu avec une variété de commentaires. Certains ont souhaité bonne chance à la famille Bryant tandis que d’autres ont expliqué comment ils pleuraient après avoir lu le message. “[Heart emoji] vous envoyant tant d’amour et de lumière », a écrit une personne en réponse à cet hommage sincère.

En plus de l’hommage de Noël, Vanessa a publié plusieurs portraits de ses filles sur les réseaux sociaux pour célébrer les fêtes de fin d’année. Ces photos montraient Natalia, Bianka et Capri souriant devant la caméra. Vanessa a également publié une photo en noir et blanc de Gianna posant pour la caméra.

Avant le jour de Noël, Vanessa a révélé qu’elle n’était pas la seule personne à rendre hommage à Bryant et Gianna. Khloe Kardashian a également participé. Elle a envoyé une maison en pain d’épice spéciale à Vanessa qui comprenait des hommages à la star des Los Angeles Lakers et à sa fille. Leurs noms figuraient sur le toit de la maison en pain d’épice, avec ses autres filles.

“Khloe, merci beaucoup, c’est magnifique”, a déclaré Bryant dans la vidéo. “J’aime cela.” Le clip la montrait avec Bianka en train de regarder la maison et d’examiner les noms sur le bâtiment. Certains fans ont remarqué que les ailes d’ange étaient à côté de deux des noms.

Vanessa a également utilisé son compte Instagram pour montrer comment elle a passé la veille de Noël. Elle et Natalia ont apprécié des biscuits, ainsi qu’un film. Vanessa a publié une photo montrant l’écran titre de Home Alone. Joyeux Noël, tes sales bêtes », a-t-elle écrit en légende de la photo sur Instagram Stories.