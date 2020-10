Vanessa Bryant a assisté à plusieurs championnats des Los Angeles Lakers après avoir vu son défunt mari Kobe Bryant en ramener cinq d’entre eux. Dimanche soir, les Lakers ont réalisé un objectif qu’ils s’étaient fixé bien avant le début de la saison en remportant leur 17e titre NBA face au Miami Heat. Leur quête d’un autre titre a cependant pris un peu plus de poids après la mort tragique de Bryant, le visage de la franchise même après la fin de sa carrière de joueur.

Après l’impressionnante victoire 106-93 des Lakers, Vanessa a célébré la victoire et a fait savoir à ses abonnés Instagram à quel point elle était excitée et aussi à quel point elle souhaite à son mari et sa fille, Gigi Bryant, qui a également été perdu dans l’accident mortel d’hélicoptère, aurait pu en être témoin. «Allez les Lakers! Félicitations oncle P [Rob Pelinka]. Félicitations @Lakers. Kobe était top, RP! «Gardez le cap, bloquez le bruit. J’aimerais que Kobe et Gigi soient là pour voir ça.

Vanessa Bryant envoie un message à Rob Pelinka et aux #Lakers. pic.twitter.com/07ZXQk7wan – Anthony Galaviz (@agalaviz_TheBee) 12 octobre 2020

Lors de la remise du trophée du championnat Larry O’Brien, Jeannie Buss, qui est le président de la franchise, l’a qualifié de «tragédie déchirante» que l’organisation a traversée cette année. Anthony Davis, qui a remporté son premier titre, a déclaré qu’il savait que Bryant «nous méprisait» et faisait la fête. La perte de Bryant a été particulièrement difficile pour la ville elle-même et la base de fans fidèles des Lakers. Bryant a passé toute sa carrière de 20 ans dans le violet et le jaune et est devenu l’une des figures les plus populaires non seulement dans la ville, mais dans le monde entier. Après la victoire des Lakers lors du sixième match, les fans de Los Angeles se sont dirigés vers le Staples Center vide pour célébrer à l’extérieur en scandant «Ceux-ci pour Kobe».

Les fans disent “celui-ci est pour #Kobe” et chantent son nom près de #StaplesCenter #LakersWin @nbcla pic.twitter.com/I3m690aIdV – Darsha Philips (@DarshaPhilips) 12 octobre 2020

Avec le déménagement de la NBA dans une bulle à la propriété Walt Disney World à Orlando, en Floride, aucun fan n’a pu assister à l’un de ces matchs ou célébrer en personne après la victoire de l’équipe. Le Staples Center, qui n’a pas accueilli de match des Lakers depuis mars, est rapidement devenu un lieu populaire pour célébrer après le buzzer final.

Bryant et sa fille faisaient partie des neuf personnes impliquées dans un accident mortel d’hélicoptère le 26 janvier dans le comté d’Orange, en Californie. Des funérailles privées ont eu lieu le 7 février. Plus tard, un mémorial public a été organisé au Staples Center le 24 février, mettant en vedette plusieurs de ses anciens coéquipiers et ceux qu’il a touchés tout au long de sa carrière sur et hors du terrain.