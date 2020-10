Les Lakers de Los Angeles sont sur le point de remporter la finale de la NBA 2020 et cherchent à le faire tout en honorant Kobe Bryant. Après avoir battu le Miami Heat lors du quatrième match de la finale de la NBA, les Lakers ont annoncé qu’ils porteraient leurs uniformes «Black Mamba», qui sont conçus en l’honneur de Bryant décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier avec sa fille Gianna et sept autres gens. Et lorsque la veuve de Bryant, Vanessa Bryant, a appris la nouvelle, elle a exprimé son approbation sur les réseaux sociaux.

“Les maillots Mamba et Mambacita ont été approuvés pour le cinquième match”, a écrit Vanessa Bryant dans une histoire Instagram mercredi soir. “Allons-y @lakers.” Si les Lakers remportent le cinquième match, qui se jouera vendredi soir, ce sera leur premier titre en 10 ans. À cette époque, Kobe Bryant a remporté le titre de MVP de la finale de la NBA et c’était le cinquième championnat du Temple de la renommée. Maintenant, l’ancien rival devenu ami LeBron James a une chance de mener les Lakers à leur 17e championnat de l’histoire de la franchise.

Les maillots Mamba sont approuvés par Vanessa Bryant 🙌🏽❤️ pic.twitter.com/zROnp5szQX – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 8 octobre 2020

“C’était juste du dessus de ma tête, juste à côté de la manchette”, a déclaré James en février quand il a appris la mort de Bryant pour la première fois. “Je pense qu’il était nécessaire pour nous de nous rassembler et de simplement remercier l’homme d’en haut. Même si parfois nous le questionnons et nous demandons pourquoi il fait certaines des choses qu’il fait, sachez qu’il n’a jamais fait d’erreur. Et juste espère qu’il a les mains sur Vanessa [Bryant] et les enfants à ce moment-là, et j’espère qu’il continuera à veiller sur nous tous. “

James a disputé 259 matchs éliminatoires et est prêt à terminer l’année avec un trophée de championnat. “Je suis tellement excité – comme en ce moment, je suis ravi de notre réunion de demain en regardant un film et en décomposant cela et en voyant des choses que nous pouvons faire mieux”, a déclaré James après la victoire de l’équipe dans le quatrième match mardi. James, 35 ans, continue de jouer à un niveau élevé, enregistrant 25,3 points, 7,8 rebonds et 10,2 passes par match pendant la saison régulière. Selon ESPN, James a marqué 7 423 points en carrière en séries éliminatoires, le plus de l’histoire de la NBA.