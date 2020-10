Vanessa Bryant rend hommage à sa famille avec un nouveau tatouage. Sur Instagram, Bryant a publié une photo d’un tatouage qu’elle avait sur le pied, qui portait les noms de tous les membres de sa famille immédiate. Il y avait son défunt mari Kobe Bryant, puis son propre nom, puis les noms de leurs filles – Natalia, feu Gianna, Bianka et Capri.

On ne sait pas quand Vanessa Bryant a reçu l’encre, mais sur la base d’un autre message, elle a reçu le tatouage de Mister Cartoon dans son magasin de Santa Monica, en Californie. Le message montrait également Bryant posant dans son talon haut en argent pour montrer le tatouage. Cela survient peu de temps après que les Lakers de Los Angeles ont remporté le Miami Heat lors de la finale de la NBA pour remporter leur 17e titre. Bryant est un grand fan des Lakers car son mari a mené l’équipe à cinq championnats de 2000 à 2010. Lorsque les Lakers ont gagné dimanche, Bryant a envoyé un message à l’équipe.

❤ #VanessaBryant tatouage !! Unique et chic! #KobeBryant #MambaForever #MambaMentality pic.twitter.com/5ZKA1PZnLs – MsCuz💜 (@ safetygal05) 14 octobre 2020

“Toutes nos félicitations [Rob Pelinka]! Toutes nos félicitations [Lakers]. Kobe avait raison, RP! “Gardez le cap – bloquez le bruit”, a écrit Bryant. J’aimerais que Kobe et Gigi soient là pour voir ça. ” L’attaquant / centre des Lakers Anthony Davis a déclaré que Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère avec Gigi et sept autres personnes le 26 janvier, a déclaré que le Hall of Famer avait vu l’équipe remporter son 17e titre.

“Pour Kobe, je sais qu’il nous regarde de haut, très fier”, a déclaré Davis. «Avant la tragédie, il venait au match et nous disait simplement:« C’est toute l’année. C’est toute l’année. Allez-y et prenez-le. “Il avait beaucoup confiance en notre équipe. Il avait beaucoup confiance en notre organisation pour aller là-bas et gagner cette année. Quand nous avons sorti les maillots Mamba, nous avions un but différent. Ça craint que nous ne soyons pas invaincus [in the Mamba jerseys], mais je sais qu’il préfère remporter ce championnat plutôt qu’une défaite sous un maillot Mamba. Il nous manque, et c’est définitivement pour lui. “Davis et LeBron James étaient deux grandes raisons pour lesquelles les Lakers se sont imposés cette saison. Et si Davis revient dans l’équipe la saison prochaine, les Lakers seront de grands favoris pour redevenir champions de la NBA. .