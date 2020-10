Avec des gens du monde entier coincés chez eux à cause du COVID-19, ils trouvent de nouvelles façons de se divertir. La publication de vidéos sur TikTok en est un exemple, et Vanessa Bryant a récemment participé à la tendance. Elle a dansé avec sa fille Natalia en riant et en souriant.

La vidéo publiée sur Instagram de Natalia la montrait, elle et sa mère, dansant aux côtés de la star de la WNBA, Sabrina Ionescu. Le trio agita rapidement les bras, fit sauter leurs mains sur leur genou droit, puis se tourna vers la gauche. Ils ont ensuite secoué leurs fesses avant de s’arrêter et de rire. «C’est la raison pour laquelle ma mère rit pour moi», a écrit Natalia dans la légende de sa vidéo.

La star de New York Liberty à Ionescu a été un pilier des vidéos tournées dans la maison Bryant. Plus précisément, elle a joué dans une vidéo TikTok avec Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 1 an. Ils ont tous dansé sur “Temperature” de Sean Paul et ont commencé par applaudir sur la chanson. Cependant, le quatuor a changé de routine et a attrapé des salières. “Salt shakin samedizzzz avec ma copine”, a écrit Ionescu dans la légende de son post Instagram.

L’ancienne star des Oregon Ducks à Ionescu a précédemment parlé de la façon dont elle avait rencontré feu Kobe Bryant et sa famille. Elle a assisté à la célébration du service de la vie au Staples Center et a parlé de l’ancienne star de LosAngelesLakers. Elle s’est ensuite envolée pour la Bay Area pour un match éliminatoire contre le Stanford Cardinal.

“En grandissant, je ne connaissais qu’une seule façon de jouer au basket: féroce, avec une concentration obsessionnelle. J’étais résolument compétitif”, a déclaré Ionescu lors de la célébration de la vie. “Je voulais être le meilleur. J’aimais le travail, même quand c’était dur, surtout si c’était dur. Je savais que j’étais différent, que ma conduite était différente. J’ai grandi en regardant Kobe Bryant, match après match, ring après anneau, vivant sa grandeur sans excuses.

“Je voulais être comme lui, aimer chaque partie de la compétition, être le premier à se présenter et le dernier à partir”, a poursuivi Ionescu. “Aimer le grind. Pour être à votre meilleur quand vous ne vous sentez pas à votre meilleur et faire des autres autour de vous la meilleure version d’eux-mêmes. Et se réveiller et recommencer le lendemain.”