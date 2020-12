Seulement en Amérique! Vanessa Hudgens va acheter son sapin de Noël dans sa Ferrari rouge, créant presque une scÚne de film.

Nous sommes confrontĂ©s Ă l’un de ces cas oĂč la rĂ©alitĂ© est plus Ă©trange que la fiction grĂące Ă la cĂ©lĂšbre actrice Vanessa Hudgens.

Comme chaque annĂ©e et comme des milliers d’AmĂ©ricains, l’ancienne fille de Disney s’est rendue dans l’un des magasins pour acheter un vrai pin, mais le dĂ©tail le plus surprenant est que Vanessa l’a fait dans sa Ferrari 488 Spider qui vaut plus de 250 mille dollars.

AprĂšs avoir sĂ©lectionnĂ© l’arbre et avec l’aide du garçon du magasin, ils l’ont chargĂ© sur le toit de la voiture sans avoir aucun scrupule Ă endommager la peinture.

AccompagnĂ©s d’un ami et avec un grand sourire, ils ont fait un signe de paix depuis la vitre de la voiture pour les fans qui les regardaient avec des visages surpris.

L’actrice de 31 ans Ă©tait belle et trĂšs naturelle dans une tenue de sport lilas qu’elle a combinĂ©e avec des baskets aux tons Yeezy, des collants et un bandeau jaune fluo et un sac Valentino comme celui qu’Angelina Jolie portait lors de sa derniĂšre sortie avec son fils.

