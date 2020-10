Halloween aura un aspect un peu différent cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais une chose sera la même. Les célébrités vont toujours porter des costumes complexes, surtout si la page Instagram de Vanessa Hudgens en est une indication. L’ancienne star de High School Musical a partagé des photos d’un nouveau costume de veuve noire qu’elle portait. Cependant, il n’a pas été inspiré par le personnage de Marvel Comics et a plutôt fait ressembler Hudgens à une araignée.

Hudgens, 31 ans, a partagé une photo du costume noir, qui comprend une robe longue au sol et une toile d’araignée, sur Instagram vendredi. Le chanteur a remercié les personnes derrière le costume et les photos, le photographe Franz Szony, la costumière Michelle Hebert, le maquilleur Ivan Nunez et le coiffeur Tony Medina. “Quoi. A. Merde. Vibe. Aussi, amusez-vous à venir pour vous tous”, a écrit Hudgens dans la légende. Elle a également partagé une vidéo des coulisses et un portrait en gros plan de la séance photo de samedi.

Hudgens est d’humeur d’Halloween depuis que le calendrier est passé de septembre à octobre. En fait, le 1er octobre, elle a partagé des photos d’elle-même avec la chanteuse GG Magree, habillée en Catwoman de Batman Returns. Jeudi, elle a partagé une photo d’elle-même portant des oreilles d’elfe. “Je n’ai jamais su que les oreilles d’elfe étaient si indispensables. Lol,” écrivit Hudgens.

Au cours des premiers jours de la pandémie de coronavirus, Hudgens s’est retrouvée au centre de la controverse car elle minimisait la gravité du virus. “Til ‘July sonne comme une bande de taureaux -, je suis désolé”, a déclaré Hudgens dans une vidéo Instagram Live en mars. “Mais comme, c’est un virus, je comprends, je le respecte mais en même temps, même si tout le monde l’attrape, comme, oui, les gens vont mourir, ce qui est terrible, mais comme, inévitable? Je ne le fais pas sais. Peut-être que je ne devrais pas faire ça maintenant. “

Le lendemain, Hudgens a déclaré que ses commentaires originaux avaient été sortis de leur contexte et qu’elle prenait le virus au sérieux. Elle a exhorté ses fans à rester à l’intérieur. “C’est une période folle. C’est une période folle et folle et je suis à la maison et en lock-out et c’est ce que j’espère que vous faites aussi – en pleine quarantaine et en restant sains d’esprit”, a déclaré Hudgens. “Je ne prends en aucun cas cette situation à la légère. Je suis chez moi. Alors restez à l’intérieur de vous tous.”

Des mois plus tard cependant, Hudgens reste une figure controversée. Samedi, elle a partagé de nouvelles photos d’Halloween d’un cimetière, ce qui a choqué beaucoup de ses adeptes. «À la recherche de ce cavalier sans tête», a-t-elle écrit dans une légende, y compris un emoji clignotant et un cœur. Certains ont trouvé les photos de mauvais goût et irrespectueuses.