Vanessa Hudgens n’attend pas pour fêter Halloween! L’ancienne High School Musical a rendu hommage à Catwoman de Michelle Pfeiffer dans une nouvelle séance photo impertinente avec son ami GG Magree. Vêtus de combinaisons et de masques en latex noirs assortis, avec des oreilles de chat, les deux avaient l’air d’être tout droit sortis du tournage du film de 1992 Batman Returns alors que Hudgens brandissait un fouet au-dessus de sa tête.

«Joyeux 1er octobre mes amis macabres», a-t-elle sous-titré les images, ajoutant une série d’émojis effrayants et le hashtag «V Halloweeny». La Catwoman de l’actrice était si convaincante que ses partisans l’appelaient elle-même à jouer le personnage de Batman. Une personne a tagué DC Universe dans le commentaire, “Vous devriez obtenir Vanessa pour un film de femmes chat”, tandis qu’une autre a suggéré qu’elle aurait dû être choisie dans le prochain film The Batman avec Robert Pattinson. “Je souhaite que vous apparaissiez sur ‘The Batman’ de [sic] Robert Pattinson », ont-ils commenté.

Hudgens est passée d’une star adolescente de Disney Channel à une actrice plus mature, montrant sa gamme dans tout, de Spring Breakers à The Princess Switch. “Si vous vous exposez, vous serez soumis à des critiques. C’est comme ça”, a-t-elle déclaré à Cosmopolitan en janvier au sujet de son évolution au-delà de sa jeunesse. “Vous devez y faire face du mieux que vous le pouvez d’une manière saine pour vous.”

«Avec le recul, c’est comme une autre vie», a-t-elle poursuivi à propos de ses jours en tant qu’icône adolescente. “Je veux dire, je suis fatigué, c’est sûr. Je prends bien soin de moi. Je connais les choses qui comptent le plus – j’aime mon travail, mais mon travail n’est pas tout. Ma famille est – mon partenaire et mes amis sont les choses qui me maintiennent au sol. “

Aujourd’hui, à 31 ans, elle a un tout autre ensemble d’obstacles à surmonter. «Je ressens définitivement plus d’anxiété maintenant que je n’en ai jamais eu de toute ma vie. Tu deviens adulte et ça devient réel», admit-elle. «J’ai deux hypothèques et je dépense beaucoup plus d’argent que je ne voudrais en dépenser – je pense que tous ces taureaux – ont vraiment un impact sur votre bien-être. Payer vos impôts – tous ces adultes – que vous ne faites pas tu dois faire face quand tu es enfant, tu peux vivre jeune et libre, puis tout ça disparaît. “