Vanessa Hudgens a montré ses talents de femme chat dans une série de photos amusantes sur Instagram. La star de High School Musical a publié trois extraits de sa séance photo occasionnelle qu’elle a eue avec son ami GG Magree. L’actrice a d’abord publié deux photos de leurs costumes, mais est ensuite retournée au gramme pour montrer aux fans leurs prises et ses fans ont adoré chaque instant.

“Quand tu as trop de bonnes photos de catwoman lol”, elle a légendé la photo en taguant son amie. Un fan a écrit: “You Beauty”, tandis que quelqu’un d’autre a fait écho: “Le meilleur duo!” Un autre de ses disciples a écrit: “Je vous aime tous les deux.”

Hudgens a beaucoup publié sur Halloween cette année – nous supposons qu’elle est une grande fan! Elle a également posé avec son chien Darla dans son costume et l’a légendé en disant: “Qui a besoin d’un Batman quand vous pouvez avoir un Batdog.” La femme de 31 ans a rendu hommage avec son look à Catwoman de Michelle Pfeiffer dans sa séance photo coquine. Vêtus de combinaisons et de masques en latex noirs assortis, avec des oreilles de chat, les deux copines semblaient provenir directement de l’ensemble de 1992 de Batman Returns, car elle avait également accessoirisé un fouet.

Hudgens a beaucoup grandi aux yeux du public après avoir débuté dans les célèbres films de Disney Channel. Depuis lors, elle a joué dans d’autres films comme The Princess Switch – un film de Noël festif sur deux filles qui changent de place et finissent par tomber amoureuses de quelques hommes dans le processus. “Si vous vous exposez, vous serez soumis à des critiques. C’est comme ça. Vous devez y faire face du mieux que vous pouvez d’une manière saine pour vous”, a-t-elle déclaré à Cosmopolitan.

Au fil des ans, elle a eu sa part de haine sur Internet depuis sa célèbre rupture avec Zac Efron jusqu’à sa dernière tête d’affiche après avoir fait des commentaires insensibles. «Avec le recul, c’est comme une autre vie», a-t-elle poursuivi à propos de son adolescence. “Je veux dire, je suis fatigué, c’est sûr. Je prends bien soin de moi. Je connais les choses qui comptent le plus – j’aime mon travail, mais mon travail n’est pas tout. Ma famille est – mon partenaire et mes amis sont les choses qui me maintiennent au sol. “