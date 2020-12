Vanessa Ray montre sa force sur le tournage de Blue Bloods dans le rôle d’Office Eddie Janko-Reagan, et elle a montré une autre facette lors d’une interview avec le podcast The Pink Lemonade Stand. L’actrice, qui jouait auparavant dans Pretty Little Liars, a parlé de son diagnostic bipolaire sur le podcast lundi. Ray a décidé de demander l’aide d’un professionnel après avoir souffert de dépression et d’anxiété.

Au début, Ray “n’a jamais vraiment compris ce que c’était”, a-t-elle déclaré aux animateurs Nicole Kaplan et Heidi Webster rapporte Cheat Sheet. «J’ai toujours pensé, eh bien, c’est juste qui je suis. Je suis juste quelqu’un qui peut être dehors et brillant un jour, puis j’ai besoin de quatre jours pour récupérer à l’intérieur de ma maison et je veux juste dormir. dormir et certains jours, je ne voulais tout simplement pas me réveiller. “

Finalement, la dépression est devenue «complètement ingérable». Elle ne mangeait pas d’aliments sains, a commencé à boire et à se droguer. Elle a traversé «une période très difficile il y a quelques années» et «a en quelque sorte perdu toute valeur en moi», dit-elle. En même temps, Ray se sentait coupable de se sentir ainsi, car elle avait une carrière réussie et il semblait que sa vie était belle. Vers Noël un an, Ray “est tombé vraiment malade”, dit-elle. «Mon corps abandonnait. Et mon mari m’a dit: ‘Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui se passe?’ Et je me suis dit: “Je suis tellement triste. Je suis tellement en colère et je suis tellement triste.” “

Ray a alors décidé d’aller dans un établissement de santé mentale pendant trois mois. Là, elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire et les choses ont soudainement commencé à avoir “tellement de sens pour moi”, a-t-elle dit. Maintenant, Ray fait tout son possible pour prendre soin de sa santé mentale et physique. Elle fait de l’exercice tous les jours, change son alimentation, veille à rester en contact avec ses proches et prend des médicaments.

“Je dois faire des choses qui me permettent de m’épanouir physiquement pour lutter contre tous ces autres problèmes”, a déclaré Ray. Elle a dit plus tard qu’il était important que les gens restent fidèles à eux-mêmes. «Plus je peux être mon vrai moi authentique d’endroits dans ma vie, plus ma vie est facile et plus la vie de mon être cher est facile», a poursuivi l’actrice. «Je pense que c’est le nom de tout le jeu. la vie. Il s’agit de déterminer à quel point vous pouvez vous aimer profondément et prendre soin de vous

Ray et le reste de la distribution de Blue Bloods seront de retour en action lorsque la série reviendra de sa pause hivernale le vendredi 8 janvier à 22 h HE sur CBS. Dans le nouvel épisode, Eddie et Jamie (Will Estes) aident un autre officier abattu dans l’exercice de ses fonctions. Le gagnant de Tony, Ali Slater, est un détective qui espère convaincre Frank (Tom Selleck) de la laisser rester au travail.