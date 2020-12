Vanessa Rubio a entendu des fans sur son rôle dans la série Netflix Cobra Kai. Elle joue Carmen Diaz, qui est la mère de Miguel, et avec les fans qui veulent savoir si Miguel (Xolo Mariduena) ira bien après son accident à la fin de la saison 2, ils veulent aussi savoir si elle pardonnera au sensei de Miguel, Johnny Lawrence ( William Zabka). PopCulture.com a rencontré Rubio, qui a déclaré que les fans lui avaient demandé de pardonner à Johnny lorsque la saison 3 commence le jour de l’An.

“À la fin de la saison 2, tout ce que j’ai eu sur mes réseaux sociaux était” Pardonne Johnny, pardonne Johnny “, a déclaré Rubio. «Même mon frère aîné, qui se moquait de ça, disait: ‘Tu devrais vraiment pardonner à Johnny.’ J’étais comme “Tu sais que je ne suis pas le personnage.” … Ils veulent qu’un couple croie. “

Quand Carmen a découvert la blessure de Miguel, elle a blâmé Johnny et a dit qu’il ne voulait plus jamais le revoir. Cela est arrivé juste après que Carmen et Johnny soient allés à un rendez-vous et ont fini par s’embrasser à la fin de la nuit. Il est clair que les fans veulent que Carmen et Johnny règlent les choses dans la saison 3. Et bien que les choses ne soient pas bonnes pour les deux en ce moment, Rubio a déclaré qu’elle aimait travailler avec William Zabka sur une base régulière.

“Travailler avec Billy est incroyable”, a déclaré Rubio. “C’est tellement facile, ce que je trouve vraiment sympa. C’est en gros ce que veut un acteur. Il est certainement l’un des acteurs les plus généreux avec qui j’ai jamais travaillé. Il est drôle, et nous entrons avec beaucoup de présence et d’attention à ce nous devons faire dans la scène. Nous jouons juste, et c’est sympa. “

En plus de travailler en étroite collaboration avec Zabka, Rubio passe beaucoup de temps à travailler avec Xolo Mariduena (Miguel) et Rose Bianco (Rosa Diaz, la mère de Carmen). Comme Zabka, Rubio a beaucoup de plaisir à travailler avec les deux acteurs vétérans.

“Ça a été génial”, a déclaré Rubio. «C’était vraiment agréable de créer cette famille Diaz avec eux. Ils sont le genre de famille à avoir des dîners tous les soirs et à cuisiner de très bons plats et à partager cela. Ils ont une façon de se livrer aux simples bénédictions de la vie. .. . Ils sont tous les deux vraiment super de travailler avec eux. Xolo est juste un clown et il est super occupé parce qu’il joue Miguel, qui est l’un des personnages essentiels. ” La saison 3 de Cobra Kai débute sur Netflix le vendredi 1er janvier.