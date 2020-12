La saison 3 de Cobra Kai arrivera sur Netflix vendredi et les fans sont prêts à voir ce qui se passe après une finale intense de la saison 2. L’un des personnages que les fans ont appris à aimer est Carmen, interprétée par Vanessa Rubio. PopCulture.com a eu la chance de rattraper Rubio, qui a taquiné ce que les fans peuvent attendre de la troisième saison.

“Il y a tellement de choses à attendre juste après la fin de la saison 2”, a déclaré Rubio à PopCulture. “Il y a tellement de choses à réparer. Il y a beaucoup à réparer si tout peut être réparé ou si une partie peut être réparée. Je pense que nous allons voir beaucoup de choses se produire.”

Rubio fait référence à la fin de la saison 2 où le fils de Carmen, Miguel (Xolo Mariduena), subit une blessure potentiellement mortelle après avoir été expulsé d’un balcon par Robby (Tanner Buchanan). L’une des dernières scènes de la finale de la saison 2 voit Carmen à l’hôpital avec Miguel qui est dans le coma. C’était l’un des événements les plus choquants de la série, et quand Rubio a lu pour la première fois ce qui allait arriver à Miguel, elle est devenue émotive.

“J’étais dans un avion à destination ou en provenance d’Atlanta où nous tournons”, a déclaré Rubio. «J’étais en train de terminer le scénario et je criais juste. Chaque fois que je lisais ce scénario, je pleurais parce que je compatis et deviens si intime avec les circonstances de Carmen et qu’elle est la mère de Miguel. C’est son bébé, c’est sa sauvegarde grâce. Rien que pour lire ça sur la page imprimée, j’ai été détruit. “

Ce qui fait le succès de Cobra Kai, ce sont des personnages comme Miguel, Robby, Samantha (Mary Mouser) et Tory (Peyton List) ainsi que les originaux de Karate Kid, Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) lorsqu’ils entrent dans leur part de combats. Cependant, un personnage comme Carmen est nécessaire sur Cobra Kai car elle est pondérée et s’occupe de son fils ainsi que de Johnny.

“Ils aiment la façon dont elle est une mère et à quel point c’est crédible”, a déclaré Rubio en parlant des pensées des fans sur Carmen. «Et puis il y a aussi cette attraction surprise qui se passe avec elle et Johnny, qui prend également les personnages par surprise. Je pense qu’elle est très ancrée. Elle a beaucoup de dignité. Elle a beaucoup de bonne volonté pour vivre sa vie venant d’un passé difficile. Elle a beaucoup de dynamisme. “