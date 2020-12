Vanna White partage son esprit de vacances avec ses followers. La star de The Wheel of Fortune a publié la carte de Noël de sa famille sur ses réseaux sociaux. Le souvenir la représentait avec son mari, John, et ses deux enfants, Gigi et Niko. La carte contenait également un message spécial: «Je vous souhaite de l’amour, de la joie et de la paix en cette période des fêtes.»

Beaucoup de ses fans ont apprécié le bref aperçu de sa famille et étaient heureux de voir la personnalité de Wheel of Fortune lui envoyer ses meilleurs vœux pendant la période des fêtes. «Bonnes vacances à vous aussi», a écrit un utilisateur sur Twitter. “Je souhaite également une bonne année.” Un autre a écrit: «Belle famille! Bonnes vacances à vous et à votre famille également. » Les deux enfants de l’hôtesse sont issus de son précédent mariage avec George Santo Pietro.

Plus tôt dans l’année, lorsque Wheel of Fortune a été retirée de son plateau alors que la pandémie de coronavirus commençait à forcer Hollywood à s’arrêter, White a déclaré à Pop Culture qu’il lui manquait beaucoup Pat Sajak et toute sa famille Wheel of Fortune alors que l’émission interrompait sa production. «Vous ne réalisez pas quand vous travaillez avec des gens depuis 20 à 30 ans qu’ils vous manquent quand vous ne les voyez pas», a-t-elle expliqué. «Quand nous allons travailler, c’est un endroit heureux.» White a commencé son travail dans le jeu télévisé il y a 37 ans. Tout au long de son séjour dans la série, elle a été placée dans un poste d’accueil à deux reprises, le plus récemment un séjour prolongé en tant que remplaçant pour Sajak après avoir subi une intervention chirurgicale surprise après un intestin bloqué.

White et le reste de sa famille Wheel of Fortune ont fait leur grand retour dans la production au cours de l’été avec le premier nouvel épisode diffusé le 14 septembre pour lancer la 38e saison. Le COVID-19 continuant d’être un problème majeur pour le pays, la série a dû faire quelques ajustements pour se remettre en marche. Parmi les plus notables, il y avait l’utilisation d’un manchon de protection que les trois joueurs utilisent pour faire tourner la roue afin d’éviter de toucher la roue avec leurs mains. Wheel of Fortune a également mis en œuvre six pieds de séparation entre ses concurrents et diverses autres mesures de sécurité pour se mettre en conformité. Avec le spectacle de retour, White, Sajak et toute leur famille Wheel of Fortune sont sûrement reconnaissants en cette saison des fêtes pour la reprise du spectacle.