La co-animatrice de Wheel of Fortune, Vanna White, est une institution à la télévision depuis plus de 30 ans, mais elle a admis qu’elle pensait qu’elle n’obtiendrait pas le poste après son audition. Cependant, White, 63 ans, n’avait pas à s’inquiéter. Non seulement elle a obtenu le poste, mais elle l’a depuis 38 ans. L’année dernière, White a même animé l’émission après que Pat Sajak eut besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence.

Dans une nouvelle interview avec le Daily Pop d’E!, White a déclaré qu’elle était “tellement nerveuse” lors de son audition. «Je voulais tellement le poste et je ne pensais pas avoir la moindre chance de l’obtenir», se souvient-elle. Elle a obtenu le rôle, cependant et a dit qu’elle n’avait “aucune idée” que cela venait avec une sécurité d’emploi incroyable. “Je me souviens m’être assis dans le fauteuil de maquillage à côté de Pat [Sajak] et en disant: «Je me demande où nous en serons dans dix ans? Et ça fait 38 ans », a déclaré White.

Plus tard, White a commenté à quel point elle et Sajak, 74 ans, travaillent ensemble. “Nous n’avons jamais eu un seul argument. Et je pense que nous avons juste la même personnalité”, a déclaré White au Daily Pop. “Nous sommes faciles à vivre, nous sommes décontractés. Donc, ça a marché toutes ces années.”

Pendant ce temps, la structure de Wheel of Fortune est restée inchangée, même si la technologie derrière son tableau de puzzle a été peaufinée. “C’est une émission familiale que tout le monde peut apprécier, quel que soit son âge, et il n’y a pas de drame. C’est de l’excitation. C’est amusant”, a déclaré White. Elle a ajouté qu’elle était “reconnaissante” et “reconnaissante” pour le travail. Elle a «adoré chaque minute des 38 années que j’ai passées ici».

L’hiver dernier, White a accueilli des épisodes de Wheel of Fortune sans Sajak pour la première fois dans l’histoire de l’émission lorsque Sajak avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence pour un intestin bloqué. Bien que les fans aient loué sa performance, White a déclaré qu’elle ne prévoyait jamais de remplacer Sajak. “J’aime mon tableau de puzzle; je veux rester sur mon tableau de puzzle. Et il n’y a pas non plus de concurrence”, a déclaré White à Esquire. “C’est le travail de Pat, et je le remplace. Je ne cherche pas à prendre son poste.”

Dans cette même interview, White a comparé le fait de se mettre à la place de Sajak à un joueur de baseball invité à passer de la première base à une autre position. «J’étais très nerveux, mais j’avais l’impression que le spectacle devait continuer», a déclaré White à l’époque. “Je vais faire ça pour Pat et pour tout le monde, tu sais? Je pense que les gens se sentent à l’aise avec moi et Pat. Ils nous voient ensemble depuis 37 ans, et j’ai pensé que ce serait vraiment étrange avec quelqu’un d’autre là-haut , alors je suis intervenu. “