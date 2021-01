Wheel of Fortune revient aux heures de grande écoute cette semaine grâce à une nouvelle édition pour les célébrités du jeu télévisé bien-aimé. Les célébrités s’affronteront pour leurs œuvres de bienfaisance préférées dans les nouvelles émissions spéciales, qui commenceront à être diffusées jeudi à 20 h HE sur ABC. Dans une récente interview, la co-animatrice Vanna White a présenté un aperçu des spéciaux et a donné deux conseils importants aux célébrités, «Achetez des voyelles».

“C’est excitant, c’est amusant et les célébrités gagnent des tonnes d’argent pour leurs associations caritatives préférées”, a déclaré White à propos de la nouvelle émission. White a déclaré qu’il n’y aurait aucune différence quant à la façon dont le jeu est joué. “Nous jouons le jeu de la même manière”, a-t-elle déclaré à TV Insider en décembre. Cependant, il n’y a pas de prix sur la roue, donc les candidats célèbres ne peuvent gagner que de l’argent. En d’autres termes, s’ils espèrent gagner un séjour tout compris dans une station balnéaire tropicale, ils devront chercher ailleurs. Au lieu de cela, il y aura quatre coins de 1 million de dollars sur la roue, donc les «enjeux sont plus élevés».

Plus tard dans l’interview, White a offert ses conseils aux célébrités, leur rappelant qu’elles devraient acheter des voyelles. “C’est seulement 250 $!” Dit White. Elle a convenu que c’était un bon investissement pour les célébrités cherchant à gagner des millions pour leurs œuvres caritatives.

Les spéciaux de Celebrity Wheel of Fortune font partie de la nouvelle line-up d’ABC aux heures de grande écoute, avec des jeux télévisés, Sara Haines animant également The Chase et Craig Ferguson aux commandes de The Hustler. Le co-animateur Pat Sajak a déclaré à Zap2It que le succès de Jeopardy de l’année dernière! Le tournoi le plus grand de tous les temps a probablement inspiré ABC pour amener Wheel aux heures de grande écoute. Étant donné que la Wheel of Fortune, régulièrement syndiquée, est également diffusée en même temps que celle des célébrités, Sajak pense qu’une roue aux heures de grande écoute ne serait bonne que pour un temps limité.

«C’est une affaire délicate», a expliqué Sajak. «La seule chose que vous ne voulez pas commencer à faire est de surexposer le spectacle. Sur certains marchés, vous aurez une demi-heure de (syndiquée) Wheel of Fortune suivie d’une heure de (ABC) Wheel of Fortune, et je ne pense pas que vous puissiez le faire trop souvent sans diluer. Mais pour une course limitée comme celle-ci, je pense que ça va.

Celebrity Wheel of Fortune fait ses débuts alors que la version syndiquée en est à sa 38e saison. ABC a repris la nouvelle émission en novembre. “C’est un endroit heureux”, a récemment déclaré White à PopCulture à propos de l’atmosphère de Wheel. “Quiconque se connecte, vous pouvez ignorer tout ce qui se passe dans votre vie cette semaine ou ce mois-là et vous amuser pendant 30 minutes en famille. Vous voyez les gens gagner, vous voyez les gens heureux, vous résolvez les énigmes [at home], et vous faites partie de la série. C’est juste une excellente demi-heure d’évasion et de temps en famille.