Vans lance une nouvelle ligne inspirée de la tradition mexicaine

L’entreprise en charge de la production de chaussures Van’s a lancé une nouvelle ligne, celle-ci rendra sûrement fous tous les Mexicains et peut-être certains autres étrangers.Ils voudront donc probablement acquérir le nouveau modèle, car il est inspiré du traditionnel 2 novembre.

Comme vous le savez bien, dans quelques semaines, le jour où nous célébrerons nos proches qui sont partis sera célébré, c’est aussi le jour bien connu des morts.

Il n’est pas surprenant que de grandes entreprises de l’industrie lancent des produits faisant référence à certaines traditions mexicaines, en particulier en ce jour spécial où apparemment, ces entreprises conviennent de voir quel produit est celui qui devient le plus populaire parmi les utilisateurs qui achètent de tels produits.

En plus de créer tennis Avec des designs confortables pour les utilisateurs, Vans se consacre également à la confection de vêtements, y compris des t-shirts et des pulls molletonnés.

La société a été fondée en 1966 par Paul Van Doren, entendant sûrement la marque Van’s Vous le rapporterez immédiatement au marché du skateboard, en plus d’autres sports urbains et extrêmes, c’est pourquoi ces chaussures sont assez durables, en raison de l’usage brutal que ces athlètes extrêmes leur font habituellement.

La société a également parrainé de grandes célébrités de ce sport, c’est pourquoi il a été placé parmi les favoris des utilisateurs.

Ses modèles sont assez variés, cependant il y a toujours un modèle de base avec lequel toute marque est immédiatement placée, cela s’applique à toutes les entreprises de chaussures et Vans ne fait pas exception, l’entreprise a adopté une petite coutume, pendant trois années consécutives a lancé des créations inspirées de cette tradition mexicaine, le 2 novembre, Día de Muertos.

Apparemment, quatre nouveaux modèles sont en cours de lancement.Ils pourront sûrement être achetés dans les magasins officiels de Vans, Liverpool, Chilango, Innovasport, Deportenis et TAF, vous pouvez probablement déjà passer vos commandes via Internet ou vérifier s’ils sont déjà disponibles pour acheter une paire.

À la surprise des fans, non seulement des chaussures de tennis seront lancées, mais aussi deux pulls molletonnés et deux t-shirts.

Chaque modèle accompagnera, pour ainsi dire, un vêtement avec le même motif de conception des modèles, c’était à travers une vidéo sur le compte Instagram officiel de Van’s Mexique, où ces nouveaux modèles ont été publiés.

Dans la description, il assure qu’ils rendent hommage à l’une des plus anciennes traditions du Mexique, ajoutant que non seulement les textures, les formes et la couleur, pour l’entreprise, c’est une “capsule spéciale de chaussures et de vêtements” et ils invitent immédiatement les utilisateurs à acquérir ces nouveaux modèles.

La réaction que cette publication de Van’s Lancé il y a trois jours est impressionnant et certains demandent même si les chemises ne sont que pour les hommes ou si elles peuvent également être utilisées par les femmes, d’autres interrogent la publication pour voir si quelqu’un répond est qu’ils sont déjà en solde, ou s’ils vont le faire. vendre uniquement en ligne.

Certains internautes ont été encouragés à dire que ces modèles sont meilleurs que ceux d’autres marques, qui, par coïncidence, ont également lancé des designs pour cette célébration mexicaine.

Au fil des ans, les traditions mexicaines ont servi d’inspiration aux grands designers non seulement mexicains mais aussi d’autres régions du monde, car c’est grâce à nos couleurs, notre charisme et notre histoire qui répandent la joie chez d’autres personnalités, c’est pourquoi de nombreuses personnes les étrangers et même les résidents eux-mêmes aimeraient acheter tout produit qui représente notre pays.

Ce que nous, Mexicains, nous caractérisons, c’est que nous sommes très fiers de notre traditions surtout dans le sud du pays, nous soutenons également des projets entrepreneuriaux et ceux déjà établis qui valorisent notre culture.

