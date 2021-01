T

il n’y en a pas eu beaucoup, mais le seul aspect positif de la pandémie est mon nouvel amour pour bouger mon corps.

En tant qu’ancienne patate de canapé, ce n’est pas un mince exploit que je me délecte maintenant de la joie que m’apportent les contorsions et les flexions.

Et puis un vélo d’appartement d’intérieur Echelon est arrivé à ma porte avant le lockdown 2.0 et juste comme ça, le jeu a encore changé. Finis les flux virtuels en direct HIIT, et à leur place sont venus des cours de spin chorégraphiés dans le confort de ma propre maison.

Si vous vous demandez si vous avez déjà entendu le nom Echelon, nous sommes sûrs que vous reconnaîtrez le rival le plus dominant de la marque, Peloton (qui serait la façon préférée de s’exercer de Joe Biden). Le principe est similaire: vous achetez un vélo d’appartement statique et payez un abonnement mensuel pour pouvoir accéder à des cours en direct et à la demande. Avec Peloton, le vélo est livré avec un écran intégré pour regarder les cours, tandis qu’avec Echelon, il est nécessaire que vous possédiez déjà un iPad ou un smartphone qui se connecte au vélo en tant qu’écran (je n’en avais pas, et donc a été fourni aux fins de l’essai, mais il convient de le noter avant d’acheter).

(Le vélo de sport Echelon Connect / Echelon)

Le vélo Echelon, qui était certes un peu difficile à construire à partir de zéro, est un choix vraiment transparent pour les débutants une fois la construction terminée, en raison de son application et de ses classes conviviales. Pour ceux qui connaissent Peloton, le vélo et ses classes sont encore plus accessibles et n’ont pas la pression d’être dirigés par des influenceurs Instagram – ce qui, j’en suis sûr, pourrait avoir un effet dissuasif pour beaucoup. Nous avons particulièrement apprécié celles prises par Nicole Griffin, Michael Browne et Rilde Leon.

Le problème avec les cours d’Echelon est que les instructeurs n’indiquent pas dans quelle résistance vous devriez être, ce qui, si vous êtes un amateur de spin, peut rendre les entraînements assez implacables, car vous êtes encouragé à pousser de plus en plus fort sans objectif apparent. Il serait plus utile pour les instructeurs d’offrir un peu plus de conseils aux célibataires expérimentés, mais aussi à ceux qui découvrent le battage médiatique du spinning à la maison. Cela étant dit, ne pas avoir d’objectif pourrait être assez rafraîchissant car cela soulage légèrement la pression pour performer.

La qualité de la musique dans les cours d’Echelon – un élément clé de l’expérience de spin – est également un peu minuscule, car on dirait qu’elle est jouée dans la salle avec l’instructeur, mais c’est mineur.

Dans l’ensemble, si vous êtes un débutant et que vous êtes prêt à investir dans un vélo Echelon, je dirais que vous franchissez le pas. Avoir une façon accessible et amusante de faire de l’exercice au milieu d’un lockdown national est un sursis face à la morosité et à la morosité de marcher à l’extérieur pour un jogging glacial. Mais si vous prenez votre spinning au sérieux et que vous voulez un fonctionnement en douceur, alors il peut y avoir des vélos de spin statique légèrement plus chers et plus efficaces pour vous. Pour moi cependant, cela a été une bénédiction déguisée.

