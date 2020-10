Veloutée, Alexa Dellanos montre ses grands charmes dans une tenue de plage | INSTAGRAM

Le beau mannequin Alexa Dellanos, qui est la fille de Myrka dellanos, animatrice de Telemundo, a été chargée de se positionner comme l’une des filles les plus appréciées sur les réseaux sociaux grâce à son contenu incroyable et bien produit.

Aujourd’hui, nous aborderons deux de ses dernières publications dans lesquelles il apparaît vêtu d’un costume de plage blanc, qui d’ailleurs, ne va presque pas, est si petit qu’il ne pouvait pas couvrir complètement tous ses grands charmes , qu’il a laissé briller pour que ses fans soient plus qu’heureux et qu’ils le sont.

Ils ont montré leur gratitude et leur admiration en cliquant sur un comme lorsqu’ils entraient dans son Instagram officiel, où il place toujours les plus belles photos et bien sûr travaillé par un expert en photographie, qui est souvent son petit ami Alec Monopoly, qui se charge de l’aider à prendre les photos à de nombreuses reprises.

Les photos ont été tellement appréciées qu’une seule rencontre 40 mille likes alors qu’une autre publication dans laquelle on peut voir 3 photos a déjà plus de 61 mille interactions, un grand nombre pour une grande beauté comme Alexa.

Il est à noter que la jeune femme a travaillé dur dans la salle de sport pour avoir une vie aussi saine que possible, ainsi qu’une silhouette enviable, qu’elle a également atteinte en ajoutant qu’elle a une alimentation assez rigoureuse à base de salades, car il faut se rappeler que la fille s’est déclarée végétalienne.

Malgré ce régime alimentaire marqué et tant d’exercice, la fille fréquente également des cliniques où elle applique des massages réducteurs et élimine la cellulite, une situation que toutes les femmes peuvent dire avoir vécue, car c’est quelque chose de totalement naturel et cela est mal vu comme quelque chose de négatif grâce aux réseaux sociaux où tout est publié comme s’il n’y avait pas de défauts.

Cette situation est très intéressante car il est très vrai que les mannequins publient des photographies dans lesquelles elles semblent parfaites et qui n’ont aucun détail ou tout à coup tant de gens ont tendance à se sentir insécurisés ou mal à l’aise en voyant cela.

Même avec ce problème présent, ses abonnés ont décidé de lui dire ce qu’ils pensaient d’elle dans les commentaires, ce qui a entraîné certains pas si positifs, beaucoup disent qu’Alexa dit qu’elle est humble pour ce qu’ils pensent être quelque chose de totalement incohérent et que cela ne devrait pas être comme ça.

Malgré tant de chapeau3, Alexa Dellanos ne se soucie pas beaucoup de ce qu’ils disent, car même s’ils disent ce qu’ils disent, je me sens toujours au centre de l’attention pour beaucoup et apprécie que tout le monde la regarde, ce qui n’est pas approuvé par de nombreux internautes, tandis que des centaines d’autres Des milliers d’autres merci beaucoup pour cela.

Une autre situation assez alarmante autour de Dellanos est que beaucoup de gens considèrent que sa beauté est fausse, alors ils demandent à ceux qui lisent ses messages d’arrêter de la suivre ou de ne pas soutenir ces types de filles, bien que la vérité ne fonctionne pas, Elle a de plus en plus d’adeptes et beaucoup l’admirent pour son excellent travail devant la caméra.

Alexa Dellanos essaie de sortir profiter de la ville avec son partenaire, avec tout le soin possible, nous avons vu à travers ses histoires Instagram qu’elle était sortie dans divers endroits pour s’amuser, alors qu’il y a quelques mois elle était assez inquiète.