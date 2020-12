Spider-man 3, Le troisième film solo de Tom Holland, Spider-Man, est devenu un foyer de rumeurs au fur et à mesure que la production a progressé et que leurs personnages ont été confirmés,

comme les méchants Electro (Jamie Foxx) ou Doctor Octopus (Alfred Molina). Jon Watts prépare une épopée multiverselle que, en plus de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) pourrait compter

également avec Morbius et Venom.

Parmi les nombreuses rumeurs circulant sur le net à propos du prochain film Spider-Man, notamment le retour des deux précédents Peter Parker, Andrew Garfield et Tobey Maguire, ainsi que Mary Jane

de Kirsten Dunst et Gwen Stacy d’Emma Stone, ajoutant maintenant l’apparition possible des deux méchants emblématiques joués par Jared Leto (Morbius) et Tom Hardy (Venom) dans leurs films respectifs.

Considérant que Sony prépare depuis longtemps son propre univers cinématographique, connu sous le nom de Spiderverse, et que son plan est d’unifier toutes les versions de Spider-Man au cinéma, le

La présentation du multivers pourrait être l’occasion idéale pour expliquer comment Morbius et Venom s’intègrent dans le MCU et la chronologie de Peter Parker aux Pays-Bas pour les futurs films croisés.

En fait, dans le cadre de l’accord actuel entre Sony et Marvel pour les droits de Spider-Man et de tous ses personnages, Kevin Feige a expliqué que tôt ou tard, le croisement entre tous les mondes est inévitable.

Je pense que cela dépend de Sony “, a-t-il expliqué dans une interview avec CinemaBlend en 2019. Je ne sais pas quels sont ses projets pour Venom, mais un crossover semble probable à un moment donné.”

Plus récemment, le président de Marvel a également ajouté qu’il y avait encore beaucoup d’avenir pour Spider-Man dans le MCU, et que d’une manière ou d’une autre, ses méchants.

Je suis très heureux que le voyage de Spidey se poursuive dans l’univers Marvel, et nous avons hâte de continuer à travailler dessus. “

Il est le seul héros ayant le pouvoir de traverser les univers cinématographiques. Sony continue de construire son Spiderverse, donc on ne sait jamais quelles surprises le futur peut apporter », a-t-il déclaré mystérieusement.

Spider-Man 3, sans titre officiel, devrait sortir le 17 décembre 2021. Morbius avec Jared Leto, quant à lui, sortira en salles le 19 mars 2021, tandis que le deuxième volet de Venom: Il y aura massacre, fera de même le 25 juin de la même année.

Source: Excelsior