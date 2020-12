T

Le gagnant d’une vente aux enchères caritative aura la chance de démolir l’un des anciens casinos du président Trump et de collecter des fonds pour une bonne cause dans le processus.

Le casino Trump Plaza à Atlantic City a fermé ses portes en 2014 et est tombé dans un tel état de délabrement qu’il sera dynamité le mois prochain.

Les politiciens de la station balnéaire du New Jersey, célèbre pour ses boîtes de nuit et ses casinos, espèrent que la vente aux enchères permettra de collecter plus d’un million de dollars pour une organisation caritative locale.

«Certains des moments emblématiques d’Atlantic City se sont déroulés là-bas, mais en sortant, Donald Trump s’est ouvertement moqué d’Atlantic City, affirmant qu’il avait gagné beaucoup d’argent puis qu’il était sorti», a déclaré Marty Small, le maire. «Je voulais utiliser la démolition de cet endroit pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives.»

Le Boys & Girls Club de la ville, qui bénéficiera de la vente aux enchères, propose des clubs après l’école et des vacances ainsi que des programmes éducatifs pour les jeunes de la région.

Le casino, qui a été construit au milieu de la promenade de la ville, a accueilli de nombreux matchs de boxe de haut niveau auxquels Trump a souvent assisté à l’époque de son promoteur immobilier.

Le bâtiment est vide depuis six ans et l’année dernière, de grandes parties de la façade se sont détachées et sont tombées de l’une des tours de l’hôtel.

