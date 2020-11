T

Le premier samedi du lock-out approche à grands pas, et avec les galeries, les gymnases et les restaurants fermés, ce sera une affaire assez ennuyeuse. Mais ce n’est pas parce que les magasins sont fermés que nous ne pouvons pas passer la matinée à parcourir des vêtements vraiment fabuleux.

Et quoi de plus fabuleux que de mettre la main sur une paire parfaite de talons roses métalliques Gucci portés pour la dernière fois par Saoirse Ronan pour 80 £? Ou la chemise blanche Prada que Phoebe Waller-Bridge portait aux WSJ Magazine Innovator Awards au Museum of Modern Art en 2018 pour 100 £?

Enfer, si vous vous connectez à la deuxième vente de bottes de voiture de bienfaisance virtuelle de Women for Women’s demain à 11 heures, vous pourriez même mettre la main sur une robe Lanvin portée pour la dernière fois par Gwyneth Paltrow, qui a été offerte par sa styliste Elizabeth Saltzman et a un prix de départ. de 390 £.

L’événement virtuel d’une journée est organisé par l’ancien PR de la mode devenu propriétaire de concept store Alex Eagle, en partenariat avec The Outnet, et est la cinquième vente annuelle de chaussures de voiture #SheInspiresMe qu’elle organise pour l’organisme de bienfaisance depuis mai 2015. Tous les fonds récoltés vont directement à aider les femmes survivantes de conflits et leurs familles, dont beaucoup sont en première ligne de la réponse au COVID-19 dans les pays où travaille Women for Women International.

Tomorrow’s est la deuxième version en ligne de l’événement. Le premier a permis de collecter un montant impressionnant de 77 000 £ pour l’organisation caritative qui, à ce jour, a aidé plus de 500 000 femmes marginalisées survivantes de la guerre en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en République démocratique du Congo, en Iraq, au Kosovo, au Nigéria, au Rwanda et au Soudan du Sud à reconstruire leur vie. .

«L’impact de la pandémie se fait sentir partout dans le monde, mais il est encore amplifié dans les pays déchirés par la guerre où la pauvreté, les conflits et la discrimination sexuelle rendent les femmes que nous servons les plus vulnérables aux maladies infectieuses. Je suis tellement ravie que nos amis de l’industrie de la mode ouvrent à nouveau leur garde-robe pour que vous puissiez soutenir les femmes vivant dans les endroits les plus dangereux du monde tout en célébrant votre amour de la mode », déclare Brita Fernandez Schmidt, directrice exécutive de Women for Women International UK .

(

Alex Eagle

/ Femmes pour Femmes)

«Le moment est venu pour la communauté plus que jamais de se rassembler et de s’unir pour aider ceux qui en ont le plus besoin», déclare Alex Eagle, qui possède une expérience dans la mode et un concept store de mode très apprécié à Soho, à Londres, qui la place bien placée pour ralliez son carnet d’adresses des glitterati de la mode pour vider leur garde-robe pour une bonne cause.

«Mes amis et moi avons eu le cœur brisé de ne pas pouvoir organiser la 5e #SheInspiresMe Car Boot Sale annuelle plus tôt cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, car nous savons que les fonds collectés pour les femmes dans certains des endroits les plus dangereux du monde sont désormais nécessaires. que jamais. »

(

Spectacles Gucci offerts par Saoirse Ronan

/ Femmes pour femmes)

Alors, avez-vous envie de mettre vos pattes verrouillées sur une robe Tory Burch crème et dorée éthérée pour la dernière fois par Poppy Delevingne, ou un parfait sac Antonia Shrimps doré offert par le gourou de la mode PR Daisy Hoppen pour un vol absolu? Voilà comment cela fonctionne:

La vente de démarrage de voitures virtuelles sera mise en ligne à 11h le samedi 7 novembre sur Instagram.

Visitez la page Instagram de Women for Women’s une fois l’événement en direct pour découvrir le programme complet d’influenceurs de style, de célébrités et de marques de mode qui seront diffusés sur leurs propres canaux Instagram à des plages horaires allouées tout au long de la journée pour vendre leurs articles donnés.

Les acheteurs peuvent “ glisser vers le haut ” sur les canaux Instagram de ces vendeurs individuels pour être dirigés vers la page d’achat Women for Women International désignée où ils peuvent enchérir pour l’article choisi.

Les pièces de chaque vendeur seront disponibles à l’achat pendant une période de temps fixe, à partir du moment où le vendeur sera mis en ligne sur sa chaîne Instagram. Women for Women se chargera de tous les paiements, frais de port et livraison porte-à-porte des articles sans contact.