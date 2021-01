T

Le temps hivernal appelle des jours de couette et des draps somptueusement doux.

Au cours des derniers mois, il y a eu une forte augmentation de la rénovation domiciliaire.

Nous avons tous mis notre casquette de décorateur d’intérieur et avons cherché des moyens d’élever les quatre mêmes murs que nous regardons jour après jour.

Cela a impliqué de l’art, des tissus d’ameublement, une refonte complète du mobilier et à peu près tout ce que nous pouvons faire pour augmenter les niveaux de confort.

L’un des moyens les plus simples d’améliorer votre chambre est d’améliorer votre literie. Le changement facile et économique peut faire une énorme différence non seulement dans l’esthétique de votre chambre, mais également dans vos habitudes de sommeil.

Il est juste de dire que pendant cette période incertaine, notre sommeil a souffert – que ce soit à cause de rêves fous ou de l’incapacité de s’assoupir. Investissez dans vos huit heures avec de nouveaux draps croustillants qui vous feront vous sentir cocooné et confortable pour dormir plus profondément et plus longtemps.

Ces draps frais n’ont pas besoin de vous coûter une fortune. Certaines de nos marques préférées dans le secteur proposent des rabais épiques pour vous aider à acheter moins cher.

Découvrez le meilleur ci-dessous.

Sheridan

La marque de literie australienne organise une méga vente où vous pourrez mettre la main sur sa collection de linge de luxe avec jusqu’à 50% de réduction.

(Ensemble de housse de couette Wykeham Tailored)

La Compagnie Blanche

Avec plus de 25 ans d’expertise à son actif, The White Company est l’endroit où aller pour la literie de luxe. Donnez à votre chambre une mise à jour élégante avec l’aide des draps, oreillers et couettes somptueusement doux dans des designs élégants avec jusqu’à 60% de réduction.

(La Compagnie Blanche)

H&M

Avec des draps doux qui régulent la température ou des motifs brodés chics, vous serez sûr de trouver ce que vous cherchez chez H&M.

(Housse de couette tissée jacquard)

Hampton et Astley

La marque de literie de luxe offre aux destinataires de sa newsletter un code de réduction de 50%. De plus, vous pouvez mettre la main sur une housse de couette double et deux taies d’oreiller pour seulement 54,99 £ au lieu des 109,99 £ typiques. Ils sont proposés en blanc, rose et gris.

(Housse de couette de luxe en satin de coton à longues fibres et deux taies d’oreiller)

Debenhams

Chez Debenhams, vous pouvez être sûr de toujours faire une bonne affaire. Le détaillant propose certains des plus grands noms de la literie comme Nimbus, Julien Macdonald ainsi que la gamme de marques de luxe à des prix très réduits. Mettez la main sur des couettes, des draps, des oreillers, de la literie et plus encore avec des économies allant jusqu’à 50%.

(Fable – Housse de couette “ Journey ” en percale de coton gris 220 fils)

Amazon

Il n’est pas surprenant que les géants de la vente au détail en ligne Amazon stockent des centaines de grandes marques avec des remises impressionnantes. Achetez de tout, des oreillers aux couettes, en passant par les couvre-lits et les draps de Silentnight, Slumberdown et Lilysilk.

(Amazon)

Amara

L’extraordinaire Homeware Amara accueille des marques comme Orla Kiely, Ted Baker, Calvin Klein, Kylie Minogue At Home et Roberto Cavalli pour vous aider à améliorer votre situation actuelle en matière de literie avec des options de créateurs. Cette vente impressionnante vous donne la possibilité d’investir dans des designs audacieux à une fraction du coût.

(Ensemble de couette en marbre A BY AMARA)

Anthropologie

Vous voudrez ajouter cette literie à votre panier. Anthropologie propose certains des articles ménagers les plus convoités du marché avec des pièces aux couleurs vives et aux détails complexes. Mettez la main sur les styles incontournables à moindre coût lors de la vente de la marque avec jusqu’à 50% de réduction.

(Anthropologie)

Tremper et dormir

La liquidation est en cours. Soak & Sleep, spécialiste de la literie et du bain de luxe, offre jusqu’à 50% de réduction sur les produits haut de gamme.

(Linge de lit Pure Soie Mulberry 19 Momme)

Habitat

Que vous préfériez des options aux couleurs vives ou des teintes plus neutres, vous pouvez faire une bonne affaire dans le cadre de la vente d’articles pour la maison d’Habitat. Feuilles de magasin avec jusqu’à 50 pour cent de réduction.

(Ensemble de housse de couette Super King en lin coton Fil A Fil rose)

Crépuscule

Profitez au maximum de la vente saisonnière qui se déroule au crépuscule en ce moment. Il y a jusqu’à 50% de réduction plus 15% de réduction sur toutes les commandes avec le code JAN15.

(Collection de linge de lit Mayfair – 400 fils au pouce)

