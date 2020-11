Vente: si Daniel Bisogno va au-delà, ils auront la note | Réforme

Compte tenu de l’agitation causée par la nouvelle que le célèbre animateur de l’émission Daniel Bisogno était déjà dans l’au-delà, le leader de Ventaneando Pati Chapoy Il a assuré que si cela se produisait, ce serait eux qui donneraient la note.

C’est au petit matin du lundi 9 novembre que Twitter a secoué les adeptes d’El Muñe en assurant que le chauffeur de Fenêtrage. Parallèlement à la tendance a circulé un article présumé d’un célèbre magazine de divertissement qui “confirmait” qu’ils avaient trouvé le célèbre conducteur sans signes vitaux.

Face à l’agitation, le patron de Daniel Bisogno, Pati Chapoy, n’est pas resté silencieux et a précisé aux adeptes du chauffeur bien-aimé que s’il allait au-delà, ce serait Ventaneando qui annoncerait cette énorme perte, donc ils ne devraient pas croire au les fausses nouvelles circulant sur les réseaux sociaux.

Qu’il soit clair pour eux que lorsque cela se produit, celui qui annonce la nouvelle est Ventaneando, a assuré Pati Chapoy aux internautes et aux téléspectateurs.

Après avoir confirmé que la prétendue nouvelle était en fait de fausses nouvelles, les mèmes sur Daniel bisogno Ils ont commencé sur le célèbre réseau social, où ils ont dit que, malheureusement, il avait été rapporté que Bisogno avait été retrouvé vivant.

Dernier moment: le journaliste de divertissement Daniel Bisogno a été retrouvé mu3rt0 ce matin. Des sources rapportent l’abus de nitrite d’alkyle, une substance connue sous le nom de popers au sein de la communauté LGTB +, citant le message sur Twitter de la fausse nouvelle.

Daniel Bisogno est l’un des hôtes les plus anciens du célèbre programme de spectacles et sans aucun doute l’un des plus aimés de Pati Chapoy.

Il y a ceux qui assurent que Ventaneando, qui devait être l’un des programmes de télévision les plus forts d’Azteca, est en difficulté car les audiences ont trop chuté.

Certains disent que cette crise du programme pourrait indiquer le départ de certains de ses chauffeurs pour rafraîchir l’image de la Programme; Il y a même ceux qui ont assuré que Pati Chapoy avait défendu Laura G des commentaires négatifs de ses collègues de Venga La Alegría parce qu’elle voulait à tout prix qu’elle fasse partie du programme qu’elle dirige.

On a dit à plusieurs reprises que Daniel Bisogno pourrait quitter Ventaneando car les bouleversements constants qu’il a provoqués ces dernières années pourraient être un problème pour l’image de l’émission; bien que d’autres soulignent que la personne qui pourrait sortir serait Pedrito Sola puisque certains soulignent qu’il a besoin de se rafraîchir.

D’autre part, il a également été dit que Pati Chapoy était si désespérée qu’elle pourrait donner de l’argent aux téléspectateurs afin d’augmenter son audience.

Ce qui est certain, c’est que La poupée Il y a un scandale après l’autre, car il s’est récemment disputé avec un suiveur sur Twitter qui, selon eux, lui a causé des ennuis pour ses commentaires négatifs contre l’actuel président du Mexique.

Après cet inconvénient, Bisogno a arrêté ses réseaux sociaux et a décidé de ne plus parler; plus tard, des excuses sont apparues, qualifiées de «fausses». Selon un programme d’émissions sur les réseaux sociaux, ils assurent que les excuses n’ont même pas été écrites par El Muñe, mais par l’un de ses collègues de Ventaneando.

Il a été dit qu’avant ses paroles dans le réseau social, le haut commandement de TVAzteca Ils ont contacté la production Ventaneando en déclarant qu’il pourrait y avoir de fortes conséquences, d’où les excuses publiques.

Il y a ceux qui disent qu’à son retour le 2 novembre, puisque Daniel Bisogno était en vacances du programme, le chauffeur attendrait un rendez-vous avec le propriétaire de la station de télévision pour clarifier sa situation et les conséquences de ses propos.