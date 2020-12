je

Si vous vous sentez un peu groggy après un trop grand nombre de vins chauds, plein à craquer de nourriture mais prêt à rentrer dans les restes, cela ne peut signifier qu’une chose. C’est le Boxing Day – un moment pour s’amuser en famille et surtout … faire du shopping.

Le lendemain de Noël célèbre une fête tout aussi importante à nos yeux: les soldes du lendemain de Noël.

Le 26 décembre marque le début de méga remises à tous les niveaux de la part de tous les détaillants déterminés à offrir aux clients des offres spéciales.

Que vous ne soyez pas si satisfait de vos cadeaux et que vous cherchiez à faire le vieux switcheroo, ou que vous ayez la chance d’avoir un peu plus de temps pour offrir à votre famille, à vos amis ou à vos proches, vous pouvez en avoir plus pour votre argent avec ces ventes.

Évitez les foules et préparez-vous à magasiner sans même quitter votre salon.

Achetez les multi-détaillants ci-dessous, puis par type de produit – articles ménagers, matelas, mode, beauté, bijoux, chaussures et plus encore.

Découvrez les meilleures ventes du lendemain de Noël ici.

Amazon

À la manière d’Amazon, les géants de la vente en ligne proposent des réductions dans toutes les catégories, des jouets à la technologie. Les points forts incluent la brosse à dents électrique Oral-B 8000 (réduite de 279,99 £ à 69,99 £) et l’aspirateur vertical Shark (réduit de 349,99 £ à 199 £).

Currys

La vente Currys s’étend à plus d’un millier d’articles qui sont réduits jusqu’à 60 pour cent. Il existe des offres sur l’Apple Watch Series 5, le Dyson V7 Total Clean, le Huawei P30 Lite et bien plus encore. Découvrez également le Sodastream Spirit Sparkling Water – réduit de 99,99 £ à 39,99 £ – et les offres sur les ordinateurs portables.

Bottes

La vente du lendemain de Noël chez Boots vous donne la possibilité de profiter d’offres sur des marques de beauté comme Huda Beauty, MAC et plus encore avec des offres allant jusqu’à 50% de réduction. Il existe également des réductions sur certaines lignes Mothercare et gadgets électriques.

Argos

Les chasseurs de bonnes affaires se réjouissent, il y a jusqu’à 25% de réduction sur les meubles, matelas, articles de chambre d’enfant, montres et bien d’autres catégories chez Argos avec des marques comme Babyliss, Huawei et Russell Hobbs.

Tesco

La grande vente de bébés se déroule chez Tesco où il y a jusqu’à 50% de marques comme Tommee Tippee, Pampers, Ella’s Kitchen et plus encore.

Selfridges

Il y a jusqu’à 50% de rabais sur Selfridges sur les vêtements pour femmes et les accessoires.

ASOS

De 8 h 00 le 25 décembre à 8 h 00 le 27 décembre, il y a jusqu’à 70% de réduction chez ASOS avec 20% de réduction supplémentaire sur les articles en solde. La vente est en baisse sur l’application avec une dépense minimale de 20 £.

Espace NK

Le détaillant offre 50% de réduction sur certaines lignes à partir de 7 heures du matin le 25 décembre.

L’artiste

Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement sur une vaste gamme de jouets à The Entertainer and Early Learning Center. Les offres sont valables jusqu’au 30 décembre et vous permettent de faire de bonnes affaires sur des cadeaux de fin de Noël.

Articles ménagers

(Wayfair)

Wayfair

Préparez les détails de votre carte, la vente Wayfair’s Boxing Day est arrivée. Du 25 décembre à minuit le 1er janvier, il y aura des offres sur la gamme de meubles, luminaires, tapis, art mural, décoration et plus encore.

Achetez des tables basses à partir de 69,99 £, des bureaux et des chaises de bureau à partir de 79,99 £, des tapis à partir de 19,99 £ et des ensembles de couette à partir de 14,99 £. Le 26 décembre, il y aura également la livraison gratuite sur tous les produits.

Halfords

Il y a une vente de technologie en cours à Halford où il y a jusqu’à 33% de réduction sur les caméras de bord, les GPS, les autoradios et plus encore. La vente est valable jusqu’au 28 décembre.

ScS

Il y a 50% de réduction sur les meubles et les revêtements de sol ScS pendant les soldes du lendemain de Noël. Vous aurez également la possibilité d’économiser 200 £ supplémentaires avec des bons supplémentaires.

Matelas

(Wayfair)

Simba

La vente est déjà en baisse chez Simba avec 35% de réduction sur toute dépense supérieure à 300 £. Il dure jusqu’au soir du 26 décembre – 23h59 pour être précis – alors dépêchez-vous.

Brook + Wilde

Si votre situation de sommeil nécessite une mise à niveau majeure, il n’y a pas de meilleur moment pour magasiner car Brook + Wilde offre 35% de réduction sur son matelas Lux avec le code SUPERLUX35, 40% sur le matelas Ultima avec le code ULTIMA45 et 45% sur le matelas Elite avec le code ELITE40.

Rêves

Dreams offre jusqu’à 50% de réduction sur des marques comme Revived, Silentnight et Hyde & Sleep jusqu’au 26 janvier. La réduction s’applique aux matelas à ressorts ensachés de toutes tailles ainsi qu’aux cadres de lit et plus encore.

Beauté

(Halo du visage)

CurrentBody

Les experts en technologie de la beauté CurrentBody ont une énorme vente sur ses propres produits de marque, NuFACE, T3, Foreo et plus.

Visage Halo

Si la résolution de votre nouvelle année est de réduire votre consommation de déchets à usage unique, Face Halo vous aidera à bien démarrer. Supprimez les lingettes pour le visage et les tampons en coton de votre routine avec les tampons réutilisables qui sont maintenant en vente avec 21% de réduction avant 2021.

Kérastase

Le lendemain de Noël, l’étiquette des soins capillaires professionnels bénéficiera d’une réduction de 25% jusqu’au 30 décembre.

Lottie Londres

Du lendemain de Noël au 1er janvier, il y a 30% de réduction sur tout le site de Lottie London. Cela inclura la gamme très convoitée de palettes abordables de la marque de maquillage.

Lessive pour la peau

Parlez d’une victoire, gagnez. Lorsque vous achetez une carte-cadeau de 100 £ chez Skin Laundry, vous obtenez une carte-cadeau de 25 £ en prime pour vous-même. L’accord court jusqu’à la fin du mois de janvier. Il est temps de se faire dorloter.

Sable et ciel

Avec chaque achat ce lendemain de Noël, la marque de soins de la peau Sand & Sky offre un sérum Splash d’eau de source de Tasmanie d’une valeur de 49,90 £. Cela durera jusqu’au 4 janvier.

(Sable et ciel)

Bijoux

(Tada et jouet)

Tada et jouet

Tada & Toy offrira 50% de réduction le lendemain de Noël dans une vente qui ne durera que 48 heures. Obtenez les superbes manchettes d’oreille, les cerceaux ou les clous empilables à moitié prix.

Missoma

Ce lendemain de Noël, il y aura jusqu’à 50% de réduction sur les styles sélectionnés chez la marque préférée des fans, Missoma.

Beaverbrooks

Le détaillant offre jusqu’à 50% de rabais sur les bijoux fantaisie, les bagues de fiançailles et les alliances. Faites le nœud dans le plus grand style.

Mode

(Selfridges)

Kitri

Il y a jusqu’à 50 pour cent de réduction sur la gamme de vêtements convoitée de Kitri, qui comprend plus de 100 styles.

Mangue

Le héros de la rue est jusqu’à 50% de réduction.

Taille?

Achetez de grandes marques telles que Nike, Adidas, Carhartt, Stussy et plus encore ce lendemain de Noël avec jusqu’à 50% de réduction sur la taille ?.

JD Sports

Vous pouvez acheter des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes et des vêtements et des chaussures pour enfants avec jusqu’à 50% de réduction chez JD Sports.

Mousson

Achetez Monsoon avec 30 à 50% de rabais sur certains styles.

Bonté

Le détaillant préféré du streetwear organise une vente rare avec 30% de réduction.

les filles les garçons

Il y a une vente de fin de saison avec des sweats jusqu’à 50 pour cent de réduction ainsi que de nombreux autres rabais.

Cefinn

Il y a jusqu’à 40% de rabais sur certains styles à partir du 26 décembre.

Aligne

La marque de vêtements durables Aligne offre jusqu’à 30% de réduction sur certains styles.

Vêtements de l’Est

Il y a 50% de rabais sur les styles sélectionnés. Les pièces sont inspirées de l’histoire et du patrimoine de l’Inde.

Oliver Brown

Triez vos vêtements pour hommes avec jusqu’à 50% de réduction.

Oroton

La marque de mode australienne Oroton est jusqu’à 50% de réduction.

Lingerie

Bluebella

Préparez-vous à donner à votre collection de sous-vêtements une mise à niveau majeure avec Bluebella, qui offre jusqu’à 50% de réduction ce lendemain de Noël.

Accessoires

Lulu Guinness

Il y a jusqu’à 50% de rabais sur certains styles chez Lulu Guinness à partir du 24 décembre.

Chaussures

Jolies ballerines

Les modèles Ella et Rosario du spécialiste des pompes sont à 50% de réduction.

