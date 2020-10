Verizon a annoncé lundi acquérir «certains actifs» de Bluegrass Cellular, un fournisseur de services sans fil dans le Kentucky rural. Selon un communiqué de presse, Bluegrass Cellular a été le premier fournisseur de services sans fil du centre du Kentucky, lancé en 1991. Il dessert 210 000 clients dans 34 comtés du Kentucky.

Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées et sont toujours soumises à l’approbation de la FCC, mais devraient se terminer plus tard cette année ou au début de 2021, selon Verizon. Les entreprises entretiennent des relations de travail depuis plusieurs années; en 2012, Bluegrass a lancé le service LTE dans le Kentucky dans le cadre du programme LTE en Amérique rurale de Verizon. Dans le cadre de ce programme, Verizon a loué une partie de son spectre dans les zones rurales.

Et en juillet, Verizon a annoncé le lancement d’un nouvel Internet domestique sur son réseau sans fil 4G LTE dans certaines communautés rurales non desservies par ses options Fios ou 5G Home. Les communautés comprenaient Savannah, Géorgie; Springfield, Missouri; et la région des Tri-Cities du Tennessee, de la Virginie et du Kentucky.

Bluegrass est la deuxième acquisition de Verizon en autant de mois; en septembre, la société a annoncé qu’elle achetait Tracfone dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Tracfone est le plus grand revendeur de services sans fil aux États-Unis, avec 21 millions d’abonnés; avant l’accord, plus de 13 millions de clients de Tracfone comptaient déjà sur le réseau sans fil de Verizon puisque Tracfone ne dispose pas de son propre réseau physique aux États-Unis.

L’accord ajoute à l’avance de Verizon sur ses concurrents T-Mobile et AT&T en tant que plus grand opérateur aux États-Unis; À la fin de 2019, l’entreprise avait un chiffre d’affaires de 131,9 milliards de dollars.

Les clients Bluegrass n’ont aucune action à effectuer; ils recevront des informations sur les services de Verizon, selon le communiqué de presse.