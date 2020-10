Verizon a accepté de retirer les publicités 5G affirmant que son nouveau réseau était «conçu pour» les pompiers et les premiers intervenants, après que la Division de la publicité nationale et le Better Business Bureau aient commencé à examiner les publicités à la suite de plaintes selon lesquelles elles étaient trompeuses.

La décision, rapportée pour la première fois par Ars Technica, fait suite à l’annonce de Verizon plus tôt cette semaine qu’il étendrait sa couverture 5G à bande basse à des dizaines de millions de clients supplémentaires aux États-Unis, parallèlement au lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 12 compatible 5G d’Apple. .

Les publicités en question, cependant, sont antérieures au déploiement national de la 5G de Verizon et ont commencé à être diffusées dans le cadre d’une campagne publicitaire 5G Super Bowl. La campagne a vanté la technologie de réseau prétendument plus rapide de Verizon comme étant spécialement conçue pour les pompiers et les premiers intervenants, ainsi qu’à des fins musicales et éducatives. Ars Technica a signalé une partie du langage spécifique utilisé dans les publicités maintenant supprimées, dans le cadre d’un script visant à transmettre un message d’un vrai pompier:

Quand je vais dans un feu, généralement quand vous ouvrez la porte, la fumée descend au sol, c’est noir. Le temps est vraiment essentiel dans un incendie de structure car il peut signifier la vie ou la mort. Avec la 5G, nous allons pouvoir diffuser la vidéo qui [firefighters are] passer à travers leur masque à un centre de commande et assembler ces vidéos de plusieurs sources pour offrir une meilleure connaissance de la situation. La 5G Ultra Wideband est nécessaire pour que toutes ces applications fonctionnent.

Le principal problème, bien sûr, est que jusqu’à cette semaine, Verizon n’offrait qu’une couverture mmWave limitée et uniquement sur certains marchés urbains, ce qui signifie que la 5G ultra large bande ne serait probablement pas plus utile pour un pompier que le LTE standard. Le concurrent T-Mobile a contesté les allégations faites dans les publicités dans les plaintes adressées au NAD, et le NAD dit maintenant que Verizon a accepté de manière préventive de mettre fin aux publicités spécifiques aux pompiers et aux premiers intervenants au lieu de subir un examen complet. (Ceux de la musique et de l’éducation n’ont pas été jugés en violation.)

Verizon a une relation glaciale avec les pompiers

«Verizon s’est engagé à interrompre définitivement ses publicités« 5G Built Right for Firefighters »» et «5G Built Right for First Responders» et les allégations contestées qui y sont formulées. Par conséquent, NAD n’a pas examiné ces allégations au fond », lit-on dans un communiqué de presse de la NAD. En outre, le NAD recommande à Verizon de modifier son langage lorsqu’il parle des vitesses de ses différents niveaux de 5G et lorsqu’il compare ces vitesses à celle de T-Mobile et d’autres concurrents.

Voici ce que le NAD recommande à Verizon de faire à l’avenir:

Évitez de transmettre le message non pris en charge selon lequel le service 5G de Verizon est 10 fois plus rapide que l’Internet domestique; Abandonnez l’affirmation selon laquelle ses clients «ne s’inquiètent pas du décalage» lorsqu’ils utilisent son service 5G; et Abandonnez l’affirmation selon laquelle un téléchargement qui prenait auparavant 20 minutes prend maintenant 20 secondes ou modifiez-le pour faire une réclamation quantifiée étayée par la preuve.

Le NAD recommande également à Verizon de «modifier la publicité pour transmettre un message sur ce que les consommateurs peuvent généralement s’attendre à réaliser à l’échelle du réseau» et de «modifier ses démonstrations pour décrire les vitesses de réseau typiques» lors de l’examen des comparaisons entre son réseau LTE existant et T- Réseau 5G de Mobile.

Ce n’est pas le premier dépoussiérage controversé de Verizon avec les pompiers. En août 2018, la société a notoirement étranglé les pompiers californiens luttant contre les incendies de forêt qui font rage dans tout l’État d’une manière qui «a eu un impact significatif sur notre capacité à fournir des services d’urgence», selon le prévôt des incendies du comté de Santa Clara, Anthony Bowden.

Verizon a finalement déterminé qu’elle avait commis une «erreur» en le faisant, car ses plans étaient censés prévoir des exemptions lors de la fourniture de services en cas d’urgence. L’entreprise s’est alors engagée à ne jamais freiner les premiers intervenants qui comptent sur son service sur le terrain.