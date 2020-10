La saison de la NFL se déroule actuellement au milieu du COVID-19, entraînant le report de deux matchs au cours des quatre premières semaines. L’ancien bout serré Vernon Davis est actuellement en compétition dans Dancing With the Stars au lieu de la NFL, mais il a clairement exprimé son opinion sur la possibilité de se préparer à une pandémie. Il a dit qu’il aurait choisi de ne pas participer à la saison s’il n’avait pas pris sa retraite.

TMZ Sports a rencontré Davis à l’extérieur du studio Dancing With the Stars et l’a interrogé sur la ligue et le nombre de tests positifs sur les Titans du Tennessee et autour de la ligue. Le journaliste a demandé à l’ancien groupe restreint de la NFL s’il serait préoccupé par sa propre santé et sécurité et celles de son entourage. Davis a confirmé qu’il aurait certainement des inquiétudes au sujet de ses proches.

“Je serais totalement inquiet parce que je m’inquiète pour ma famille et ceux qui peuvent en être affectés”, a déclaré Davis à TMZ. Il a également été confronté à des questions quant à savoir s’il aurait fait partie de l’équipe de football de Washington ou d’une autre franchise. “Probablement pas. J’aurais probablement choisi de ne pas participer”, expliqua-t-il.

Parallèlement à sa propre carrière dans la NFL, Davis a également été confronté à des questions sur les mises à jour de la ligue. L’ancien groupe restreint ne savait pas que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait ouvert les portes à une participation complète des fans dans les stades de l’État, mais il s’est opposé à l’idée. Davis a déclaré qu’il aurait préféré les voir “ralentir” en raison du nombre de personnes décédées.

Davis n’a pas eu à prendre de décision sur sa carrière dans la NFL après sa retraite, mais plusieurs autres joueurs ont dû faire le choix difficile. Le demi offensif des Chiefs de Kansas City Damien Williams, l’homme qui a marqué deux touchés dans le Super Bowl LIV, a choisi de ne pas participer à la saison à la fin du mois de juillet. Il a rejoint son coéquipier Laurent Duvernay-Tardif sur la liste des joueurs qui sautent la liste des matchs en raison de divers problèmes de santé et de sécurité.

“Damien Williams a informé le club de sa décision de ne pas participer à la saison 2020”, a déclaré mercredi le directeur général Brett Veach dans un communiqué. “En tant qu’organisation, nous comprenons et respectons certainement le choix de Damien, sachant qu’il a été fait dans le meilleur intérêt de sa famille. Il compte beaucoup pour notre équipe de football en tant que joueur et personne, et il va nous manquer de l’avoir avec nous. cette saison.”

Plusieurs autres joueurs de la NFL se sont retirés de la saison avant la semaine 1. La liste comprend des noms tels qu’Albert Wilson et Allen Hurns des Miami Dolphins, Michael Pierce des Minnesota Vikings et Patrick Chung et Dont’a Hightower des New England Patriots. L’équipe six fois championne du Super Bowl a été en tête de liste avec un total de huit joueurs qui se sont retirés.