C’était la fin de la route pour Vernon Davis et Peta Murgatroyd dans Dancing With the Stars. Après trois semaines consécutives dans les deux derniers, l’ancien joueur de la NFL et son partenaire professionnel ont été éliminés lors de l’épisode Top 11 de lundi du concours de danse ABC. La paire s’est retrouvée dans le fond après avoir marqué un 21/30 pour leur cha cha à “Celebration” de Kool & the Gang, les juges Derek Hough et Bruno Tonioli ayant choisi de sauver les deux derniers couples Johnny Weir et Britt Stewart. “C’est tellement difficile et ça ne fera que devenir plus difficile”, a déclaré Tonioli à propos de la décision difficile. “Chacun de vous a [dance] qualités.”‘

Davis et Murgatroyd ont réfléchi sur leur temps sur DWTS à Entertainment Tonight après l’élimination. “La vie est une question d’inattendu”, a déclaré l’athlète. “Mais c’est super, tu sais? J’ai fait un super voyage. J’ai rencontré Peta et Nelly … même s’il y a COVID [concerns], pouvoir passer des moments avec ces gars pendant le spectacle était génial. “

Murgatroyd a ajouté que s’étant réunis en équipe, elle et Davis «s’aiment beaucoup» et «ont passé un bon moment». Elle a poursuivi: “Nous avons eu un lien agréable qui s’est formé et j’espère vraiment que nous pouvons simplement le perpétuer dans nos vies maintenant pour toujours. Cela a été un plaisir de le connaître et de connaître ses histoires et sa vie.”

Murgatroyd a également informé les fans de sa blessure au cou après avoir dû quitter la scène la semaine dernière pour voir l’équipe médicale. “Quand j’ai obtenu les scores des juges la semaine dernière, je me tenais là à penser:” Quelque chose ne va pas “”, se souvient-elle. «Je pouvais juste sentir que ça se raidissait… et alors que je marchais, nous sommes montés les escaliers pour remonter dans notre zone de skybox, et je ne pouvais pas tourner la tête. Après avoir été évaluée, la pro a appris que sa douleur au cou était en fait causée par trois de ses côtes ayant “sauté”, ce qui, selon elle, était “étrange”, car elle ne sait pas comment cela a pu se produire. “Je vais bien [now]. Je vais tout à fait bien et je ne sais pas comment c’est arrivé », a admis le danseur.

Le spectacle de lundi a également été une soirée phare alors que Hough est revenu sur la scène DWTS en tant que danseur pour la première fois depuis 2017, effectuant un paso doble à “Uccen” de Taalbi Brothers avec sa petite amie Hayley Erbert. Malgré les spéculations selon lesquelles le juge prévoyait de proposer à Erbert pendant la danse spéciale, Hough a déclaré à Entertainment Tonight que ce n’était pas dans les cartes. “Je vais juste être franc, ça n’arrive pas”, dit-il. “Juste parce que ce n’est pas mon style, je ne pense pas, tu sais?”