ernon Kay a dit qu’il était encouragé à participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! par sa femme Tess Daly.

Il a dit qu’elle était «à 100% derrière moi» avant le lancement du programme ITV.

La nouvelle série démarre dimanche. Kay a dit que Daly «m’a encouragé à le faire». «Elle a dit:« Allez-y et faites-le, amusez-vous. »

Vernon Kay se prépare à participer à l'émission

Kay, 46 ans, a déclaré qu’après que les médias l’ont lié au programme, il a été contacté par son collègue présentateur de télévision Paddy McGuinness.

Il a dit McGuinness “m’a souhaité bonne chance et il a dit: ‘Allez soleil, beaucoup d’amour, je vais voter tous les soirs et je vais dépenser chaque livre que j’ai pour m’assurer que tu manges les moutons”.

Kay a déclaré qu’on lui avait demandé «depuis plusieurs années» de participer à I’m A Celebrity.

«L’accord était sur la table l’année dernière et l’année précédente, mais j’avais des engagements de travail», a-t-il ajouté.

«Je pense que 2020 n’a pas été la meilleure année, et c’est un euphémisme énorme, et je pensais juste que le moment était bien choisi, que ce soit au Pays de Galles ou en Australie, pour moi d’essayer.

Il a ajouté que ses enfants «regardent toujours» le programme.

Lorsqu’on lui a demandé comment il ferait face à ne pas héberger le programme, il a répondu: «C’est facile, c’est génial, car je n’ai rien à faire.

«Je viens juste d’entrer et de faire ce qu’ils vous disent, aussi simple que cela.

Le casting de I'm a Celeb 2020

Kay, qui a animé la couverture des courses automobiles de Formule E, a également déclaré qu’il pensait que la présentation sportive était plus difficile que certains de ses emplois précédents.

«Je pense que debout sur un sol brillant en lisant l’autocue, à mon avis maintenant, avec tout ce que j’ai fait avec le sport, je pense que ça s’en tire.

Kay a également révélé qu’il s’était isolé dans une ferme avant le lancement du programme, qui est tourné au Pays de Galles plutôt qu’à son emplacement habituel en Australie en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Le coureur Sir Mo Farah, la journaliste Victoria Derbyshire et l’acteur Shane Richie font partie des participants à la série à venir.