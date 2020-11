UNE

une vague de règles supplémentaires de verrouillage devrait entrer en vigueur le 5 novembre et durer jusqu’au 2 décembre. La réglementation, visant à arrêter la crise des coronavirus, s’aggravera, verra des dizaines de milliers de magasins londoniens fermer temporairement, ainsi que des pubs , restaurants et salons de coiffure.

Dans les données compilées pour l’Evening Standard, le conseiller immobilier Altus Group a calculé le nombre de sites qui seront impactés dans la capitale pendant la période cruciale qui précède la période de négociation de Noël. La société a également examiné les secteurs susceptibles de maintenir les magasins ouverts.

Jusqu’à 75 599 magasins de détail non essentiels devront fermer à Londres. Cela comprend les magasins de vêtements, les magasins de meubles, les agents de voyage, les magasins de vapotage, les magasins d’électronique et autres. Il y a également 949 salles de paris qui ne pourront pas accueillir les clients avant au moins décembre.

Les magasins autorisés à rester ouverts comprennent 7 266 supermarchés, petits supermarchés, dépanneurs et autres détaillants alimentaires.

En outre, 186 pharmacies, 1 221 banques et sociétés immobilières et 193 bureaux de poste devraient rester ouverts.

en relation

Pubs, bars et restaurants

Ces locaux sont autorisés à ouvrir uniquement pour les services à emporter. La nourriture et les boissons ne peuvent être consommées dans les locaux affectant 3 640 pubs, 238 bars à vins et 7 556 restaurants. L’alcool à emporter ne sera pas autorisé.

Salons de coiffure et de beauté

Les établissements de soins personnels tels que les salons de coiffure, de beauté et d’ongles, les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de perçage corporel et cutané, d’acupuncture non médicale et les salons de bronzage doivent fermer avec 1555 locaux commerciaux concernés.

Les hôtels, auberges et autres hébergements ne doivent être ouverts que pour ceux qui doivent voyager pour le travail. Il reste à voir combien des 1 553 hôtels, pensions et pensions restent ouverts.