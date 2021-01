E

La ngland sera plongée dans un nouveau verrouillage national difficile, a annoncé Boris Johnson, avec des écoles fermées et des personnes ordonnées de rester chez elles jusqu’en février dans le but de ralentir la propagation rampante du coronavirus.

Dans une allocution télévisée lundi soir, le Premier ministre a déclaré que les nouvelles restrictions entreraient en vigueur dès que possible, mais a exhorté les gens à commencer à suivre les règles immédiatement.

Toutes les écoles et collèges d’Angleterre seront fermés jusqu’à la fin du semestre de février, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des personnes vulnérables.

Cependant, les établissements de la petite enfance tels que les crèches, les services alternatifs et les écoles spéciales resteront ouverts.

Les gens seront tenus de rester à la maison, sauf dans des circonstances particulières, notamment pour les courses, les soins, les soins médicaux, l’exercice et la fuite de la violence. Tout le monde devrait travailler à domicile à moins que ce ne soit impossible, par exemple les travailleurs de la construction ou les travailleurs clés.

Les restaurants pourront continuer à offrir des plats à emporter et des livraisons, mais les plats à emporter ou les boissons alcoolisées à emporter ne seront plus autorisés.

La police aura le pouvoir légal d’appliquer les règles par le biais d’amendes et d’ordonnances de dispersion.

Les nouvelles mesures sont les restrictions générales les plus strictes imposées depuis le début de l’épidémie en mars. On pense qu’ils ont reçu l’approbation du cabinet lors d’un appel d’urgence lundi après-midi, et les ministres des quatre pays britanniques ont également été informés de l’annonce du Premier ministre.

Cela vient au milieu des craintes que la nouvelle variante plus contagieuse de Covid-19 qui a déchiré Londres et le sud-est ces dernières semaines, amenant certains services de santé à un point de rupture proche, s’impose maintenant dans d’autres parties du pays.

Plus de 58 000 nouveaux cas ont été signalés au Royaume-Uni lundi, un nouveau record dans la pandémie, avec 407 décès supplémentaires.

Les chiffres ont montré qu’il y avait 26626 patients atteints de COVID à l’hôpital en Angleterre – une augmentation de plus de 30% le même jour une semaine auparavant.Le médecin-chef anglais, le professeur Chris Whitty, a tweeté: «Les cas de COVID augmentent rapidement à travers le Royaume-Uni en grande partie en raison de la nouvelle variante.

«Le NHS traite beaucoup plus de patients COVID et vaccine les citoyens vulnérables. Le personnel du NHS mérite nos sincères remerciements. Mais nous devons agir maintenant, sinon le NHS subira une pression encore plus grande.

Avant le discours de M. Johnson, il a été annoncé que le niveau d’alerte au coronavirus au Royaume-Uni serait porté à cinq – le plus élevé – alors que les principaux médecins avertissaient que les services étaient «débordés».

Dans un communiqué conjoint, les médecins en chef d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont déclaré que le NHS était déjà sous «une immense pression», ajoutant: «Nous ne sommes pas convaincus que le NHS puisse gérer une nouvelle augmentation soutenue des cas et sans autre action. il existe un risque important que le NHS dans plusieurs zones soit submergé au cours des 21 prochains jours. »

Le taux de cas à Londres jusqu’au 30 décembre était de plus de 950 pour 100 000 habitants, contre 166 au 1er octobre. C’est plus que quintuple

Le discours du Premier ministre est intervenu après que Nicola Sturgeon a annoncé que l’Écosse entrerait dans un verrouillage national à partir de minuit lundi, avec des écoles et des crèches fermées.

Les élèves des écoles et collèges gallois recevront un enseignement en ligne jusqu’au 18 janvier au moins, a déclaré le ministre de l’Éducation du pays.

Les développements rapides de lundi après-midi ont éclipsé le début du déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca plus tôt dans la journée.

Brian Pinker, un patient dialysé de 82 ans, a été le premier à recevoir le vaccin à 7h30.

Le vaccin a été salué comme un «changeur de jeu» dans la lutte contre Covid-19 et est beaucoup plus facile à stocker que l’autre vaccin approuvé au Royaume-Uni, développé par Pfizer.

Mais bien que le secrétaire à la Santé ait promis une «augmentation massive» des chiffres de vaccination, le Royaume-Uni est maintenant confronté à plus de mois de restrictions, de maladies et de décès.