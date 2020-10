UNE

ROUND trois quarts des entreprises FTSE100 devraient verser des dividendes réguliers d’ici le milieu de l’année prochaine, selon une prévision optimiste de City publiée aujourd’hui.

L’analyse, par la banque d’investissement Peel Hunt, fait suite à une série de rapports de bénéfices récents étonnamment positifs qui ont fait naître l’espoir que certains secteurs d’activité battus par Covid tournent les robinets après une sécheresse de six mois.

Il suggère que 44 sociétés de l’indice de premier ordre du Royaume-Uni sont «extrêmement susceptibles» de rétablir ou de poursuivre les paiements d’ici juin 2021, tandis que 26 autres sont considérées comme «susceptibles» de l’avoir fait – pour un total de 29,4 milliards de livres sterling. Sur le FTSE250, environ 100 appartiennent à l’une des deux catégories.

L’annonce de bénéfices de 1 milliard de dollars faite aujourd’hui par Royal Dutch Shell et l’engagement qui l’accompagne de combler son fossé – réduit en avril pour la première fois depuis les années 1940 – ont atterri comme une manne sur les investisseurs en manque de liquidités, faisant grimper les actions de près de 5% en début de séance.

Cela fait suite à un retour tout aussi confiant au noir pour son rival BP, tandis que dans les secteurs Lloyds, Next, Bloomsbury, Pearson, GSK et HSBC ont également dépassé les attentes de City cette semaine malgré la deuxième vague imminente de la pandémie et les élections américaines qui pèsent sur les marchés en Europe. et à l’étranger.

Le spécialiste des services aéronautiques basé à Édimbourg, John Menzies, est devenu la première entreprise à suspendre son dividende alors que la pandémie frappait les côtes britanniques au début du mois de mars. En quelques semaines, 47 entreprises du FTSE 100 avaient emboîté le pas en réduisant, suspendant ou annulant les paiements et au moins 100 entreprises du FTSE250 ont fait de même dans un lissage sans précédent des écoutilles de l’entreprise.

Les banques ont également accepté, sous la contrainte du gouvernement et des régulateurs, de suspendre les paiements et supprimer les primes afin de préserver leurs coussins de fonds propres.

Le rapport d’aujourd’hui suggère que le taux d’annulation et de réduction des dividendes a été progressivement arrêté au cours des derniers mois, avec des paiements totaux depuis le début de l’année maintenant à 36 milliards de livres sterling pour tous les indices, contre 33,5 milliards de livres sterling en juillet par rapport à une moyenne annuelle attendue. d’environ 70 milliards de livres sterling.

Parmi les entreprises désormais considérées par Peel Hunt comme «extrêmement susceptibles» de payer dans le FTSE 100 – où les secteurs minier, de la consommation et de la santé sont considérés comme les paris les plus sûrs – figurent:

– Juridique et général (avec 6,6% en juin)

– Rio Tinto (4,2% en avril) et PolyMetal (3,9% en mai),

– Phoenix (3,5% en mai).

Parmi les points forts du FTSE250 figurent les assureurs automobiles Sabre (avec 5,0% à échéance en mai) et les planificateurs financiers Brewin Dolphin (4,9% en février).

Ceux qui sont considérés comme «susceptibles» d’émettre des divisions dans le FTSE100 comprennent:

– Standard Life Aberdeen (6,1% en mai)

Dans le FTSE250, il met en évidence Jupiter (3,9% en avril) et Electrocomponents (3,6% en janvier)

Tout retour aux paiements ne peut pas venir trop tôt pour les épargnants ordinaires et les entreprises de retraite en particulier, où les dividendes et la croissance des dividendes jouent un rôle essentiel dans l’obtention de revenus durables et de rendements à long terme à un moment où les taux d’intérêt sont proches de zéro et en baisse.

Fidelity International a calculé qu’après les réductions des paiements de dividendes cette année, le rendement du FTSE 100 sera en moyenne d’environ 4% dans l’année à venir. AJ Bell a indexé le rendement global des 12 derniers mois sur le FTSE100 à 4,7%, contre 2,3% sur le Dow Jones aux États-Unis.

Et l’évaluation pourrait donner un nouvel élan aux appels des poids lourds de la ville pour que les régulateurs libèrent les banques et les compagnies d’assurance des restrictions de la pandémie.

Laith Khalaf, analyste financier chez AJ Bell, a déclaré: «Les actions britanniques sont toujours très populaires en tant que lieu où les gens détiennent leur argent et, en particulier depuis que les libertés en matière de retraite ont été introduites, de nombreuses pensions sont dans des fonds boursiers britanniques qui servent à générer des revenus pour leur retraite.

«Bien que la pandémie ait été mauvaise pour les jeunes, financièrement parlant, ces investisseurs plus âgés ont également été durement touchés, et ils n’ont pas le temps de gagner cet argent grâce aux bénéfices.

«Réduire les dividendes n’est pas nouveau dans la pandémie, mais cela s’est certainement produit à l’échelle la plus large que j’ai vue auparavant avec des scalps comme Shell coupant les paiements, ce qui ne s’est pas produit même avec la crise financière … une réduction des dividendes de Shell était presque impensable.

«Mais si vous regardez le FTSE maintenant, beaucoup de douleur est déjà dans le prix, et une grande partie des baisses de dividendes est prise en compte, donc attendre avec impatience le rendement du FTSE pour de l’argent frais entrant est plutôt bon.

«Les entreprises britanniques savent particulièrement à quel point les gens dépendent des dividendes, contrairement aux États-Unis où l’accent est davantage mis sur le réinvestissement dans la croissance et les rachats d’actions.

«Les actions britanniques sont un bon marché pour les chercheurs de revenus et le seront à nouveau, mais elles doivent clairement se reconstruire à partir de la base basse où elles se trouvent actuellement.»