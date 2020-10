Veste ouverte, Celia Lora a laissé ses charmes en ondes avec Playboy | INSTAGRAM

La belle modèle mexicain, Celia Lora, est devenue l’une des femmes les plus aimées et les plus fréquentées d’Internet ces derniers mois, car grâce à l’enfermement que nous avons traversé, elle a eu beaucoup de temps pour créer du contenu.

Cette fois, la jeune femme n’a pas eu grand-chose à faire pour faire le centre de l’attention, apparaissant sur son compte Instagram officiel portant une veste de la marque Playboy, le premier magazine pour adultes au monde avec lequel vous avez déjà travaillé.

Les charmes de Celia Lora étaient à l’antenne alors ses fans étaient très heureux de pouvoir l’observer de cette manière coquine, cherchant toujours à les chouchouter au maximum et à aider les internautes à passer une journée plus agréable et avec quelque chose de beau à voir.

La fille d’Alex Lora del Tri, connaît le besoin que vos followers ont d’obtenir en permanence de nouveaux contenus, car c’est devenu un style de relation qu’ils entretiennent entre eux, qu’elle crée et qu’ils consomment.

Pour cette raison, la jeune femme a cherché à prendre des photos tous les jours, toujours à la recherche du meilleur angle et des meilleures tenues à l’intérieur de sa maison, car comme on le sait et en raison de la contingence globale, elle a dû rester longtemps à prendre soin d’elle-même pour éviter les c0ntages, donnant un excellent exemple.

Outre ses clichés incroyables, Celia Lora a également participé à la création de divers programmes en fait juste avant que toute cette situation autour de v1rus ne commence, la Mexicaine enregistrait les chapitres d’Acapulco Shore, où elle était en charge de lui donner sa touche. et sa propre saveur en exécutant des actions intrépides qu’elle seule pouvait effectuer, c’est pourquoi cela a fini par être une tendance à plusieurs reprises le moment où elle est entrée dans la piscine, se déshabillant et étant observée par tout le monde dans la maison.

En raison de sa popularité, il a également réussi à obtenir sa propre émission hebdomadaire sur MTV, appelée “El consultorio del amor con Celia Lora”, où nous pouvons vous envoyer des expériences et même des questions afin que vous puissiez y répondre et toujours profiter de l’occasion pour passer un bon moment pour nous parler de votre expériences, qui se sont avérées assez drôles et inattendues.

Elle finit toujours par nous dire quelque chose qui nous surprend encore plus, car étant une fille intrépide elle a eu l’occasion de vivre des expériences que peu d’oseraient, tout cela grâce au fait qu’elle n’a peur de rien et est toujours à la recherche d’une aventure, alors qui finit par la suivre.

En dehors de tout ce contenu génial, j’ai également créé une chaîne YouTube, c’est là qu’il a commencé à nous parler de son expérience en quarantaine et où chaque semaine il a créé un nouveau sujet pour garder une trace et ainsi offrir un excellent divertissement à tous ceux qui ils adorent la voir, lui injectant un grand charisme, ce qui retient la plupart de ses fans là-bas, à part sa beauté.

On le sait, Celia a beaucoup de gens qui ne sont pas d’accord avec sa carrière et qui l’ont jugée assez durement sur les réseaux sociaux, la décrivant comme n’ayant aucun talent et ne sachant que montrer sa silhouette, cependant, avec tout ce travail acharné et bien plus encore. a prouvé le contraire.

Par exemple, dans ses histoires Instagram, il s’est consacré à aider différentes entreprises à faire la publicité de leurs produits, ce qui est un beau geste de sa part et qui a vraiment beaucoup fonctionné pour les personnes qu’il a aidées, en dehors du fait qu’il a reçu des cadeaux de leur part. .

Quelle façon de soutenir les gens et d’utiliser les chiffres pour un bien commun, quelque chose qui est respecté et admiré par la belle Celia Lora, qui plus qu’une influenceuse est devenue une célébrité qui a montré qu’elle se soucie des gens.