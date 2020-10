Veste ouverte, Danna Paola montre à la fois sa beauté et son talent | INSTAGRAM

La belle chanteuse mexicaine, Danna Paola, a été chargée de chouchouter ses fans avec un La photographie noir et blanc dans lequel il apparaît vêtu uniquement d’une veste, qui est ouverte et a provoqué diverses réactions parmi les internautes.

C’est ainsi que la jeune femme a montré qu’en dehors de son grand talent elle a un une grande beautéEn utilisant simplement cette veste et des lunettes de soleil très élégantes, elle était plutôt belle et attrayante, ce qui a incité ses fans à venir à la publication pour aimer et commenter à quel point ils apprécient ce type de contenu.

La photo de Danna Paola a atteint plus de 1 million 400000 likes rapidement et un détail qui se démarquait beaucoup était le collier que l’on portait qui la rendait beaucoup plus attrayante et en même temps tendre car il a l’air plutôt bien et se combine à la la perfection avec le style que je voulais véhiculer.

Dans la description de la photo, Danna Paola a écrit un message très intéressant dans lequel elle a déclaré que «il fait froid comme de la glace mais même la glace fond entre de bonnes mains», ce qui a suscité la curiosité des utilisateurs qui ont remarqué le message et Ils l’ont interprété d’une certaine manière en pensant qu’il a peut-être déjà un partenaire et il se réfère à elle étant la bonne pour la faire fondre.

Mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent sur les relations formelles de la belle mexicaine, mais ses fans devront en être conscients, en notant chaque détail dans leurs publications et leurs réseaux sociaux à la recherche d’une réponse à tout.

Pour le moment, Danna Paola est très concentrée sur son travail, il est donc très probable qu’elle soit très occupée pour ce type de problèmes, car nous savons qu’elle participe à une nouvelle production pour la plate-forme de streaming Netflix, une grande entreprise de divertissement.

Il s’agit d’un nouveau film dans lequel Danna Paola chante et démontre son grand talent, que nous pourrons voir ce 23 octobre à travers l’application Netflix, le jour où ce sera sa première mondiale et qui nous a tous très excités et en attendre.

En fait, elle a partagé avec nous un petit aperçu de la chanson officielle du film auquel elle participe et elle l’a fait si merveilleusement que cela nous a même rappelé un film de Disney, c’est-à-dire qu’il a un sceau de haute qualité Depuis Netflix cherche à rivaliser avec cela super divertissement.

Il a également partagé qu’il faisait une interview pour la présentation du film où nous avons pu observer Danna avec son ordinateur faire une émission en direct, où elle répondra sûrement à quelques questions ou expliquera en quoi consiste l’entreprise.

Il a également partagé qu’il avait travaillé dur dans l’industrie de la musique pour sortir de nouvelles chansons, comme celle sur laquelle il a collaboré avec le MICA, donc il est plutôt heureux.

Dans ses histoires, elle a également partagé avec nous qu’elle est nominée pour les MTV EMA, des prix qui sont célébrés en Europe pour la musique et où elle pourrait sûrement gagner un nouveau prix, car ses chansons sont devenues internationales grâce à son apparition sur Elite.

C’est ainsi que Netflix et Danna Paola se sont entraidés, donc sa popularité a beaucoup augmenté et nous ne pouvons qu’attendre de profiter de son nouveau travail dans lequel elle est très concentrée et qui nous surprendra sûrement, la fille aussi talentueuse que belle et ne correspond pas. j’en doute.