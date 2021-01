Vêtue de soie, Demi Rose commence par tout et nous envoie un bisou | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, a décidé de commencer l’année-lumière en allant au maximum devant la caméra de son téléphone portable en enregistrant des histoires incroyables, dans lesquelles on peut observer la robe en soie et envoyer un bisou à ses fidèles fans pour qu’ils commencent aussi heureux de cette nouvelle étape de la vie.

Comme d’habitude, la belle jeune femme profite de sa vie pleine de luxe et de confort, recevant l’année de la meilleure façon possible chez elle Ibiza, l’île espagnole de la fête où elle vit avec son chiot et son chaton, très bien accompagnée mais toujours sans oublier ses fans.

Comme Demi Rose sait à quel point elle est populaire parmi les utilisateurs d’Amérique latine, elle se consacre parfois à télécharger des vidéos directement pour eux, leur souhaitant une bonne journée et dans ce cas beaucoup. meilleure année 2021 Eh bien, après une année comme 2020, ce que nous voulons tous, c’est passer à autre chose.

C’est pour cette raison que le baiser de Demi Rose a motivé de nombreux internautes à continuer de bonne humeur et bien sûr à ravir vos élèves avec la beauté de la belle britannique, qui est actuellement l’une des modèles préférés de l’Internet de beaucoup.

Il est important de dire que Demi Rose prépare une année très productive donc nous aurons des morceaux de divertissement très constamment et surtout de la meilleure qualité car elle seule sait le faire, toujours très concentrée sur ce qu’elle fait parfaitement.

Nous aurons sûrement d’excellentes photos qui chercheront à attirer l’attention des différentes marques qui contactent Demi Rose, car la façon dont elle est connue de cette manière améliore de nombreuses économies et l’aide à continuer à faire ce qu’elle aime tant.

Hier encore, Rose annonçait une nouvelle collaboration avec une marque de mode, dans laquelle ils ont lancé ensemble une tenue de sport blanche très intéressante et très fraîche avec laquelle Demi Rose Lucio ses charmes de gros.

L’année commence et la belle fille a déjà commencé à ravir des centaines de milliers d’internautes, qui sont plus qu’heureux de l’avoir rencontrée et qui reçoivent l’année avec elle très heureux que nous soyons toujours là.

Nous avons également pu l’observer recevoir l’année avec un groupe d’amis avec qui elle était et qui ont grillé pour célébrer le début d’une nouvelle étape de notre vie. Il ne pouvait pas manquer le premier coucher de soleil chez lui, où chaque jour est différent et la plupart du temps apprécié par la belle mannequin.

Il ne fait aucun doute que Demi Rose continuera à donner des images exquises