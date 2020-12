S’il vous plaît jouer en toute sécurité afin que nous gardions le niveau 2

C’est avec un grand soulagement que Londres est sortie du verrouillage du niveau 2. C’était la bonne décision – les taux du capital ne justifiaient pas le niveau le plus élevé et l’impact sur l’emploi aurait été désastreux.

Mais la courte histoire de ce virus a montré que des restrictions plus légères sont souvent suivies de restrictions plus lourdes. Et malgré toutes les bonnes nouvelles sur les vaccins, ce virus n’est pas moins contagieux ni mortel.

Les données sont mitigées. Selon les dernières données de test et de trace, plus d’une personne sur 10 à la recherche de tests Covid-19 dans l’est de Londres a le virus, tandis que six arrondissements ont des taux supérieurs à 10% au cours de la semaine la plus récente.

Mais Londres a connu une nette amélioration au cours des dernières semaines, avec des cas confirmés de Covid à 155,8 pour 100000 personnes – une baisse régulière par rapport à près de 200 le mois dernier.

La première date d’examen officielle du système à plusieurs niveaux est le 16 décembre, et il n’y a pas de métrique unique qui déterminerait un passage au niveau 3.

Notre message aux Londoniens, épuisé naturellement par les neuf derniers mois, n’a donc pas changé. Continuez à vous laver les mains, à porter un masque et à maintenir une distance de sécurité dans la mesure du possible.

Cela peut être ennuyeux et répétitif, mais c’est la meilleure façon de maintenir les libertés relatives du niveau 2 pendant que nous attendons le vaccin.

Nos bureaux prospéreront

Ce que disent les entreprises et les investisseurs est important. De nombreuses grandes entreprises ont demandé à leurs employés de travailler de chez eux jusqu’à l’année prochaine. Mais il vaut mieux regarder ce qu’ils font – et où ils mettent leur argent.

Les investisseurs donnent à Londres un vote de confiance. Le géant de l’immobilier Land Securities a révélé aujourd’hui un accord de 552 millions de livres sterling pour vendre des immeubles de bureaux à New Ludgate à Sun Venture, une société basée à Singapour. Le président Ricky Au a déclaré que «Londres reste attractive pour les investisseurs ayant une vision à long terme».

Pendant ce temps, le constructeur de maisons Berkeley a investi environ 400 millions de livres sterling à Londres au cours des six mois précédant octobre. Le directeur général Rob Perrins a déclaré qu’en dépit de certains vents contraires, «je pense que Londres continuera de prospérer».

Certains travailleurs à domicile continueront après la pandémie, à mesure que les habitudes des gens changeront et que la technologie le permettra. Mais l’idée que des villes mondiales telles que Londres resteraient des villes fantômes longtemps après l’éradication du virus ne se réalisera pas.

Les gens voudront toujours vivre, travailler et profiter des plaisirs culturels infinis de Londres.

Gagner leurs éperons

Pendant des années, les fans d’Arsenal ont célébré un jour férié non officiel – le jour de St Totteringham – marquant la date à laquelle les Spurs ne pouvaient pas terminer mathématiquement au-dessus d’Arsenal dans la ligue.

Entre 1995 et 2017, Tottenham n’a pas terminé au-dessus de ses rivaux du nord de Londres. Mais ces jours semblent être un lointain souvenir. Les Spurs sont en tête de la ligue, tandis qu’Arsenal languit à la 14e place.

À l’approche du jour du derby, il y a les manigances habituelles de Mourinho – cette fois, il a remis en question l’intégrité de la ligue en exigeant de savoir quand les clubs de Manchester joueront leurs matchs en main.

Mais dimanche, l’accent sera mis sur le Tottenham Hotspur Stadium, le premier derby de Londres avec des supporters de retour dans les gradins.

Le vieil adage est que le cahier de formulaires sort par la fenêtre le jour du derby. Arsenal espère certainement que ce sera le cas.