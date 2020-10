ViacomCBS est en train de basculer durement vers le streaming, et un nouveau remaniement de la direction avant la grande relance de CBS All Access par la société en tant que Paramount Plus montre à quel point la direction exécutive de la société est engagée dans cette transition.

Le plus grand changement se produit sous la forme de Tom Ryan – directeur de Pluto TV, le service de streaming gratuit et à succès de ViacomCBS – promu PDG de ViacomCBS Streaming. La promotion de Ryan accompagne l’annonce que Marc DeBevoise – qui a dirigé les produits de streaming et numériques pour ViacomCBS depuis 2016 et supervisé le lancement de CBS All Access et d’initiatives de streaming gratuit telles que CBSN, CBS Sports HQ et ET Live – démissionne. DeBevoise agira en tant que conseiller de Ryan pour le reste de l’année.

Il s’agit du deuxième remaniement de la direction de l’entreprise en moins d’un an

Aux côtés de Ryan, la société a annoncé que Kelly Day deviendrait présidente du streaming pour ViacomCBS Networks International et supervisera toutes les plateformes numériques et de streaming en dehors des États-Unis. Le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a spécifiquement noté que leurs nominations avaient été annoncées juste avant le changement de nom de CBS All Access en Paramount Plus, ajoutant que la création d’une «organisation mondiale unifiée» l’aidera, espérons-le, à rivaliser dans le domaine du streaming.

Il s’agit du deuxième remaniement de la direction de l’entreprise en moins d’un an. Lorsque Viacom et CBS ont fusionné l’année dernière, DeBevoise s’est vu confier des tâches supplémentaires, supervisant les produits numériques et de streaming pour les deux sociétés. Maintenant que ViacomCBS commence à trouver sa place en tant qu’entreprise combinée et que le streaming devient encore plus une priorité, la société passe par une autre série de remaniements pour essayer de rester compétitive.

La nouvelle des changements d’entreprise de ViacomCBS arrive également une semaine seulement après que Disney a annoncé publiquement sa propre réorganisation majeure basée sur ses services de streaming. Comme ViacomCBS, Disney souhaitait une organisation plus unifiée qui mettra davantage l’accent sur le développement de contenu pour ses services de streaming, en particulier Disney Plus. D’autres concurrents dans l’espace, y compris Netflix, WarnerMedia et NBCUniversal, subissent actuellement ou ont subi leurs propres remaniements exécutifs.

Alors que chaque entreprise a fait connaître son engagement en matière de streaming, les réorganisations publiques interviennent à un moment où le passage au numérique s’accélère et où de plus en plus de téléspectateurs passent du temps à diffuser en continu. Alors que les entreprises se dirigent vers 2021 avec des services de streaming relativement nouveaux maintenant à leur actif, le prochain objectif est de trouver le meilleur moyen de s’assurer que ces plates-formes peuvent rivaliser – et pas seulement exister – avec des géants comme Amazon et Netflix.