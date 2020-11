Vibrant!, Lele Pons, sa perruque jaune et une fin inattendue | INSTAGRAM

Eleonora Pons Maronese, publiquement reconnue comme Lele Pons, est une célébrité sur Internet.Elle a commencé à faire des vignes amusantes et est maintenant devenue une chanteuse vénézuélienne, mannequin, comédienne, présentatrice et YouTuber, naturalisée américaine.

En 2016, il était considéré comme “Le vénézuélien le plus influent au monde “par le magazine Time et a été récompensé dans la catégorie internationale des Streamy Awards, de la même manière, en 2017 il est apparu sur la liste Forbes:” 30 under 30 “et l’année suivante il a été officiellement nommé par le même magazine en tant qu’espagnol le plus influent sur les réseaux sociaux dans le monde, à seulement 21 ans.

Un fait curieux que presque personne ne sait, c’est qu’elle est la nièce du ex-reine de beauté et finaliste de la Miss Venezuela de 1988, Marilisa Maronese, et tour à tour famille et nièce politique de la chanteuse portoricaine Chayanne pour le mariage entre elles.

Eh bien, cette fille revient aux yeux des internautes, en raison de sa récente collaboration musicale et du succès retentissant “Se te nota”, avec l’exposant du genre urbain, son partenaire désormais sentimental, Guayna, une chanson qui a atteint plus de 100 millions de vues sur diverses plateformes de streaming musical.

A cette occasion, Lele a décidé de partager à ses plus de 42 millions de followers sur Instagram, une série de quatre photographies posant en vain à l’aide d’un minuscule maillot de bain jaune imprimé serpent, mettant en valeur sa silhouette esquissée et mettant en valeur ses attributs physiques.

Elle a choisi d’utiliser ce modèle qui a un détail s3xy à la hauteur de la zone abdominale de la belle jeune femme, c’est un crossover, qui vient de la partie supérieure de son bik1n1, car, étant de très longues bretelles, il peut être attaché de cette façon , faisant diminuer la taille de la Vénézuélienne à la vue des spectateurs, mettant ainsi en valeur ses hanches, étant le centre du divertissement.

Son maillot de bain vraiment minuscule couvre à peine ce qu’elle a besoin de couvrir, donc ces images ont fait perdre la tête à tout Instagram, Lele montrant presque tout son corps d3snud0 sur Internet.

Il convient de noter que la chanteuse a décidé d’utiliser un maquillage délicat dans des tons très neutres, car, en choisissant d’utiliser une couleur aussi frappante et vibrante dans ses pièces textiles, elle ne pouvait pas utiliser un maquillage lourd ou exagéré, car elle ne voulait clairement pas paraître trop exagérée.

Un détail très important qui parvient à mettre en valeur tout son look au maximum est l’incroyable perruque longue et droite qu’elle a décidé d’utiliser, exactement du même ton que son maillot de bain, réussissant à être le centre d’attention dans l’application photo, car c’est une couleur extrêmement frappant, qui convient parfaitement à votre teint, vous faisant ressembler à un bronzage phénoménal.

Oui, cet accessoire pour cheveux est vraiment une pièce unique en son genre, et il crée certainement un look absolument accrocheur pour Lele, même si cela ne s’est pas bien terminé, malheureusement, à la fin de la séance photo.

Et le fait est qu’il y avait trois images où Lele reflétait son côté le plus s3nsu @ l posant avec sa tenue jaune vif, cependant, le quatrième instantané nous a montré comment cet accessoire de postiche s’est terminé.

Dans la quatrième photo de la publication de Pons, on peut clairement voir comment son animal de compagnie bien-aimé Toby joue avec la perruque susmentionnée, c’est vrai, le chiot de Lele porte les faux cheveux dans son petit museau qu’il a utilisé pour sa dernière séance photo, le faisant s’emmêler et se salir.

Dans l’image comique, nous pouvons voir comment la Vénézuélienne tente de l’enlever, mais nous ne savons pas si elle a réussi.