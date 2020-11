UNE

La bataille de 30 ans pour construire un nouvel hôpital dans le sud de Londres s’est terminée par une victoire après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a rejeté une offre de dernière minute pour faire dérailler le plan de 500 millions de livres sterling.

Hier soir, il a accepté la recommandation du comité d’examen indépendant selon lequel le premier hôpital spécialisé en soins d’urgence de la capitale devrait être construit à Sutton.

Il sera construit sur un terrain à Belmont, près de l’hôpital Royal Marsden et de l’Institut de recherche sur le cancer. Les travaux devraient démarrer en 2022, avec pour objectif l’ouverture de l’hôpital en 2025.

Le secrétaire à la Santé a été informé que les plans devraient être mis en œuvre sans plus tarder, car ils signifieraient que le NHS serait mieux préparé à faire face aux futures vagues de pandémies de covid ou similaires.

M. Hancock a déclaré: «Ce nouvel hôpital sera une transformation pour les patients et le personnel de l’Epsom et du St Helier University Hospitals Trust et de la communauté au sens large.

en relation

«J’ai hâte de voir l’hôpital prendre forme au cours des mois et des années à venir, et j’espère que le public sera aussi impliqué que possible dans l’élaboration des nouveaux services.

«Ce nouvel hôpital est l’un des 40 que nous construisons dans tout le pays d’ici 2030, dans le cadre de notre programme de construction d’hôpitaux de 3,7 milliards de livres sterling.»

Des propositions pour un nouvel hôpital dans le sud-ouest de Londres ont été évoquées pour la première fois au début des années 1990 lorsque les fiducies Epsom et St Helier ont été fusionnées.

Les hôpitaux sont distants d’environ sept à neuf milles et desservent une population de 700 000 habitants dans le sud de Londres et dans le Surrey.

Les propositions ont longtemps été controversées en raison de l’impact, en particulier, du déclassement de Saint-Hélier, à Carshalton.

(

Directeur général Daniel Elkeles à l’hôpital St Helier Epsom et St Helier NHS Trust

/ Epsom et St Helier NHS Trust)

L’hôpital d’Epsom ne dispose plus de soins intensifs ni de chirurgie d’urgence sur place, les deux étant regroupés à Saint-Hélier.

La majeure partie de Saint-Hélier et une partie d’Epsom ont été construites avant l’avènement du NHS en 1948 et les deux hôpitaux ont récemment fait l’objet de 100 millions de livres sterling de réparations.

La décision d’un groupe conjoint de mise en service clinique en juillet de construire le nouvel hôpital d’urgence à Sutton et de conserver St Helier et Epsom comme «hôpitaux généraux de district» a été renvoyée au comité d’examen indépendant le mois dernier après les plaintes du conseil de Merton.

Mais l’IRP, présidé par le professeur Sir Norman Williams, a déclaré qu’il ne pouvait trouver «aucune raison» de ne pas être d’accord avec le choix de Sutton et a conclu que les propositions devaient aller de l’avant.

Dans une lettre adressée à M. Hancock, Sir Norman a écrit: «Les problèmes auxquels est confronté le NHS Trust des hôpitaux universitaires d’Epsom et de St Helier sont réels et nécessitent une attention urgente. Le NHS ne peut pas simplement mettre fin à ses plans pour s’attaquer à des problèmes de longue date tant que Covid-19 n’a pas été surmonté.

en relation

«Bien que cela soit sans aucun doute difficile, les travaux doivent se poursuivre dans tout le pays pour améliorer les services et les installations en tenant compte de notre connaissance croissante de Covid-19 au fur et à mesure que nous progressons.

Le panel a déclaré que les bâtiments hospitaliers actuels n’étaient «pas adaptés à l’usage prévu», que les services coûtaient plus cher qu’ils ne le devraient et qu’une pénurie de médecins d’urgence rendait difficile l’atteinte des normes cliniques. En conséquence, il y avait un «argument convaincant en faveur du changement».

Mais Siobhain McDonagh, le député travailliste de Mitcham et Morden, a déclaré que les soins de santé étaient éloignés des communautés qui en avaient le plus besoin.

Elle a tweeté: La “ mise à niveau ” de #StHelier comprend la fermeture des A&E, de la maternité, des enfants, des soins intensifs et de 62% des lits. Déplacer ces services vers Belmont inaccessible loin de ceux qui ont la plus mauvaise santé et l’espérance de vie la plus courte! Le tout pour 500 000 000 £ d’argent des contribuables! »

Le comité a averti qu’il existait un «risque important» que les réductions proposées des traitements et les économies de coûts ne soient pas réalisées et que le nouvel hôpital «devra faire face à des niveaux d’activité plus élevés que ce qui est actuellement supposé avec des coûts de fonctionnement plus élevés que prévu».

Daniel Elkeles, directeur général d’Epsom et du St Helier University Hospital Trust, a déclaré: «Nous accueillons favorablement les conseils du Groupe indépendant de reconfiguration et sommes ravis que le secrétaire d’État à la Santé ait accepté que nous procédions à un investissement de 500 millions nouvel hôpital à Sutton, et dans les hôpitaux d’Epsom et de St Helier.

«Nous procédons maintenant à plein régime pour concevoir les nouveaux hôpitaux et nous allons bientôt nous engager avec nos communautés locales sur les nouvelles installations hospitalières. Tout va bien, nous visons à avoir des constructeurs sur place à Sutton au printemps 2022, avec l’ouverture d’un nouvel hôpital spécialisé en soins d’urgence en 2025. ”

Selon les plans, “environ 85 pour cent” des services resteront dans les hôpitaux d’Epsom et de Saint-Hélier dans des bâtiments rénovés avec les deux hôpitaux fonctionnant 24 heures sur 24, 365 jours par an et avec des centres de traitement d’urgence à côté.

Le nouvel hôpital de Sutton coûtera environ 430 millions de livres sterling et exploitera six grands services de courte durée – soins d’urgence, y compris la réanimation, la chirurgie d’urgence, les soins intensifs, la médecine aiguë, la pédiatrie et la maternité.

Il sera «à l’épreuve du temps» contre le coronavirus avec la moitié des 496 lits en chambres simples, assurant un meilleur contrôle des infections.

St Helier passera de 594 à environ 280 lits et Epsom d’environ 380 à 220. Ils se concentreront sur les consultations externes, les cas de jour, la réadaptation et les soins d’urgence de niveau inférieur. Le nombre total de lits dans les trois hôpitaux augmentera de 18.

Trois options avaient été soumises à la consultation publique: la construction d’un nouvel hôpital à Sutton ou l’agrandissement de Saint-Hélier ou d’Epsom.