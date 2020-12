Inspirez votre look pour la nuit de Noël dans cet ensemble rose et rouge de Victoria Beckham.

L’ancienne chanteuse des Spice Girls et maintenant crĂ©atrice enseigne le style alors qu’elle arrive dans son magasin de Londres pour un enregistrement portant un bel ensemble de sa derniĂšre collection.

La célÚbre star de 46 ans était magnifique dans une robe rouge avec des accents noirs et des talons aiguilles rose vif.

Personne de mieux que Victoria elle-mĂȘme pour promouvoir sa ligne de vĂȘtements, comme elle l’a fait Ă cette occasion.

La belle robe en soie rouge, avec de petits volants au cou et aux poignets, et un petit nƓud papillon est en vente dans son magasin au prix de 1850 $. L’ensemble avec des dĂ©tails romantiques et des touches victoriennes peut ĂȘtre trouvĂ© en rouge ou vanille.

L’Ă©pouse de David Beckham a parfaitement associĂ© la robe Ă des talons de style satin rose fluo qui valent plus de 600 $.

Victoria portait ses cheveux avec quelques mÚches de cheveux tombant sur son visage et ses lunettes de soleil XL emblématiques.

La mĂšre de 4 enfants a dĂ©collĂ© en tant que crĂ©atrice en 2009 lorsqu’elle a lancĂ© sa premiĂšre collection de robes Ă la fashion week de New York. Pour 2014, aprĂšs avoir acquis plus d’expĂ©rience, il a fait son gros pari et a ouvert son premier magasin dans le quartier exclusif de Mayfair Ă Londres. Plus tard, il a ajoutĂ© un deuxiĂšme magasin Ă Hong Kong.

Comme plusieurs cĂ©lĂ©britĂ©s telles que Kylie Jenner et Rihanna, Victoria voulait Ă©galement s’aventurer dans le monde des cosmĂ©tiques et en septembre 2019 a annoncĂ© via Instagram qu’elle avait une nouvelle ligne de beautĂ© qui comprend des produits de maquillage et de soins de la peau.