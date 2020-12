Victoria Beckham a déclaré à ITV montrer à Lorraine que son fils était grandi.

“Tout le monde se souvient toujours de Brooklyn comme étant la petite Brooklyn, sur le terrain de football avec David à Manchester United”, a-t-elle déclaré.

«Maintenant, c’est un homme de 21 ans. Il est si heureux, ils sont tous les deux si heureux.

Elle a dit de sa future belle-fille: «Elle est tout simplement merveilleuse. Elle est douce, gentille, c’est une femme si charmante, chaleureuse, merveilleuse et merveilleuse.

«Nous n’aurions pas pu demander à Brooklyn de rencontrer une femme plus adorable et charmante. Nous sommes très heureux. Nous l’aimons. Il est tellement heureux.

La Spice Girl devenue créatrice de mode a ajouté: «C’est bien avec tout ce qui s’est passé cette année que Brooklyn a trouvé son âme sœur et la femme avec qui il veut passer le reste de sa vie.

«Il y a eu tellement d’incertitude et que tout était un peu triste. Nous sommes donc très heureux et très excités.

Plus tôt cette année, elle a annulé ses projets de congé du personnel de sa marque de mode pendant la pandémie après que sa décision d’utiliser l’argent public ait suscité des critiques.

Elle a également parlé à l’émission d’ITV de ses projets de Noël, en disant: «Même si le verrouillage a été difficile pour tout le monde, cela a simplement été formidable de passer du temps en famille.

Victoria Beckham a déclaré que la fiancée de son fils était “ merveilleuse ”

«Je ne sais pas qui est le plus excité, les enfants ou si c’est David. Il devient très, très excité. Nous jouons de la musique de Noël dans la maison Beckham depuis un mois et demi. »

Lors du verrouillage, elle a ajouté: «C’était agréable d’être tous ensemble, mais cela a été un défi pour tout le monde.

«Pour moi, il s’agit de regarder vers l’avenir, et je suis très enthousiaste à ce sujet.»

Peltz a joué dans la série télévisée Bates Motel et le film The Last Airbender et en janvier de cette année, elle et Beckham ont confirmé leur relation avec des publications sur Instagram.

Ils se fréquentent depuis plusieurs mois après sa séparation du mannequin britannique Hana Cross l’été dernier.

