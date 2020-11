Dans le dernier épisode de I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here! les camarades de camp féminines se sont retrouvées enchaînées et enfermées dans un bar géant dans une chambre dans le cadre du procès.

Le Derbyshire s’est courageusement porté volontaire pour endurer le pire que la chambre avait à offrir. Elle a plaisanté: C’est pourquoi je suis entrée dans le journalisme “car elle était couverte de boyaux de poisson, d’abats et de slime.

L’actrice de Coronation Street, Beverley Callard, a félicité Derbyshire pour en avoir pris un pour l’équipe. Elle lui a dit: «Tu es une putain de femme».

Callard a déclaré que le procès était «vraiment barbare» tandis que Ant et Dec ont décrit le défi comme l’un des plus «malodorants et dégoûtants» de l’émission ITV.

Pendant ce temps, son camarade de camp Shane Richie a raconté comment il avait décroché son rôle d’Alfie Moon dans EastEnders.

Il avait auditionné à l’origine pour un autre personnage, mais on lui a dit que les patrons de savon “ne pensaient pas que vous aviez raison”.

On a dit à Richie de revenir pour essayer une autre famille. «Je suis en faillite à cause de ce film dans lequel j’ai investi, je n’ai rien, je vends la maison, pas de travail», dit-il.

«Le téléphone passe et c’est mon manager et il dit« EastEnders vous veulent ».

«J’ai commencé à pleurer et il m’a parlé de ce personnage appelé Alfie Moon et dans mon premier épisode, j’entrerais et prendrais le contrôle du Queen Vic, j’ai commencé à pleurer.

Richie a déclaré qu’il avait réalisé qu’il avait travaillé avec le directeur de soap des années auparavant, dans les années 1980.

Il a dit: «Je fais un échauffement sur The Late, Late Breakfast Show. Il y a un coureur sur le sol, courant partout en train de préparer des tasses de thé et quelqu’un a commencé à lui crier dessus, elle a des larmes.

«Je suis allé… je me suis assis avec elle et je lui ai dit:« laisse-moi te préparer une tasse de thé ».

«Lors de mon tout premier jour sur EastEnders, ils ont dit que vous vouliez rencontrer le réalisateur?

«J’étais tellement nerveuse, tremblante, tous les acteurs étaient là et je viens au coin de la rue et le réalisateur dit ‘ici tu vas Shane, voici une tasse de thé’.

