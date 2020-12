L’actrice Victoria Racimo est décédée le mois dernier à l’âge de 69 ans. Racimo était surtout connue pour ses rôles principaux dans le film de science-fiction de 1969 de John Frankenheimer, Prophecy et le thriller de Mike Nichols en 1973, Le jour du dauphin. Elle a également joué dans des épisodes du feuilleton Falcon Crest et du drame Dr. Quinn, Medicine Woman.

Racimo est décédée le 29 novembre à Williamsburg, en Virginie, selon sa nécrologie. Une cause de décès n’a pas été révélée. Racimo est né à New York le 26 décembre 1950 et a étudié le piano classique à Juilliard. Elle a également fréquenté l’Université Columbia avant de déménager à Los Angeles au début de la vingtaine pour commencer à jouer. Elle a fait ses débuts d’actrice dans un épisode de The Doctors en 1963 avant de prendre son envol au début des années 1970.

Les crédits de Racimo comprenaient High Velocity (1976) avec Ben Gazzara, The Mountain Men (1980) avec Charlton Heston et Brian Kieth, Choke Canyon (1986), Ernest Goes to Camp (1987) et White Fang 2: Myth of the White Wolf ( 1994). Elle est également apparue dans des épisodes de Falcon Crest, Fantasy Island, Flamingo Road, Doogie Howser MD, Eight Is Enough, Hawaii Five-0 et Lou Grant. Sa dernière apparition devant la caméra a eu lieu dans deux épisodes de 1996 du Dr Quinn, Medicine Woman.

Ces dernières années, Racimo s’est tournée vers l’écriture, la réalisation et la production. Elle a été productrice exécutive du film HBO 2006 Casi Casi, un film en espagnol sur les élèves d’une école catholique de Porto Rico. En 2015, elle a produit One Day, un documentaire sur Our Mims Retirement Haven dans le Kentucky. Elle a été reconnue comme consultante en théâtre sur Lincoln de Steven Spielberg en 2012.

Racimo était également un auteur. Elle a co-écrit le livre pour enfants Blue Moon, qui a été associé à une application interactive et est basé sur une histoire d’Alicia Keys. Elle a également co-écrit All the King’s Horses: The Equestrian Life of Elvis Presley avec Kimberly Gatto. Elle a écrit et réalisé Journey of Destiny, un projet commandé par l’État de Virginie pour célébrer le 400e anniversaire de la fondation de Jamestown. En 2007, elle a déclaré au Daily Press qu’elle espérait faire un opéra original basé sur On The Waterfront, obtenant même les droits de l’écrivain Bud Schulberg.

“J’adore mettre les choses ensemble”, a déclaré Racimo au Daily Press. “La musique et le cinéma sont tous liés. Quand vous coupez un film, tout est question de rythme. Il s’agit vraiment de savoir s’il a quelque chose de vraiment important à dire.”