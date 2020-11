L ‘«influenceuse» et militante mexicaine Victoria Volkova est devenue la première femme trans à apparaître sur la couverture du magazine érotique Playboy Mexico.

Comme annoncé par la publication, il s’agit d’une tentative de la marque de soutenir la diversité sexuelle et de genre dans toute son expression.

“Cette couverture célèbre les différentes façons d’être une femme, les différentes façons d’être belle, les différentes façons d’explorer votre sensualité et d’apprécier votre processus”, a déclaré Volkova depuis son compte Instagram où elle a également raconté son processus difficile pour obtenir l’acceptation. de son corps et qui il est.

MERCI MERCI MERCI Être la couverture du magazine Playboy signifie pour moi dire au monde que les femmes et les personnes trans sont belles. #VictoriaEnPlayboy @PlayboyMX pic.twitter.com/XFn2jdD3Rj – Victoria Volkóva (@vico_volkov) 4 novembre 2020

L ‘«influenceuse», reconnue pour son militantisme en faveur de la communauté LGBT, a également exprimé son intérêt pour la publication permettant aux gens d’en savoir plus sur les conditions de vie des personnes trans dans un pays comme le Mexique et dans le monde et les difficultés qu’ils doivent traverser pour exercer leurs droits.

«J’espère qu’avec cette couverture, les gens sont plus curieux de se rencontrer, de savoir ce que c’est que d’être une personne trans, comment ils vivent et ce que nous devons traverser pour vivre une vie digne, être respecté, gagner sa vie, être écouté et digne, pour survivre dans cette société qui ne se tourne pas vers nous ou nos problèmes », a-t-il déclaré.

Victoria Volkova (Querétaro, 1992), qui compte moins d’un million d’abonnés sur Instagram, est devenue l’une des porte-parole de la lutte LGBT à travers les réseaux sociaux.

De par sa position de femme transsexuelle, elle rend généralement compte de nombreux sujets connexes via sa chaîne YouTube et d’autres réseaux sociaux et a même partagé son processus de traitement hormonal avec ses abonnés.

Son rôle a été important depuis sa création dans un pays où, jusqu’à récemment, les procédures bureaucratiques pour une personne trans étaient un enfer, mais grâce à des militants comme elle, elles deviennent de plus en plus faciles.

La créatrice de contenu et entrepreneuse s’est également positionnée publiquement dans la lutte contre la violence sexiste et a réussi à faire partie de la lutte des trans sans avoir à concentrer tout son contenu sur son histoire personnelle.

Sa sœur, connue sous le nom de Lenguas de Gato, est également une «influenceuse» renommée.

Ce n’est pas la première fois qu’une femme trans a joué sur une reprise de Playboy dans le monde entier.

C’est Caroline Cossey qui est devenue la première femme transgenre à apparaître dans le magazine en 1991, et en 2017 Ines Rau était la deuxième. Pour 2018, l’édition allemande a montré Giuliana Farfalla.

Source: Cependant