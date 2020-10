VidCon, une convention annuelle axée sur les créateurs numériques, prévoit provisoirement de retourner à Anaheim, en Californie, l’été prochain si les conditions le permettent, mais les organisateurs se préparent à laisser les gens assister numériquement pour la première fois.

La nouvelle option numérique permettra aux gens d’acheter des billets pour un certain nombre de séances de diffusion en direct et de «sessions clés axées sur les fans» pour ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent pas se rendre à la convention. Cette décision intervient après que VidCon ait connu le succès dans de nombreuses sessions numériques que la convention a organisées cette année (appelées VidCon Now) après que la pandémie COVID-19 ait conduit les organisateurs à décider d’annuler l’événement en personne.

Près d’un million de personnes ont écouté les événements numériques organisés par VidCon au cours des derniers mois, selon le directeur général Jim Louderback, ajoutant que près de la moitié de cette audience diffusait depuis l’extérieur des États-Unis.

«Nous avons clairement démontré que VidCon transcende les frontières – plus de 180 d’entre elles pour être exact. Notre nouveau modèle hybride numérique et IRL étendra la portée mondiale de VidCon avec plus de nouvelles façons d’être informé, diverti et inspiré que jamais. »

Afin d’atteindre un public plus international, la partie numérique de VidCon programmera également différents panels et sessions en partenariat avec VidCon Mexico et VidCon Asia. Ces panneaux seront créés dans la langue maternelle d’un pays et seront programmés pour les fuseaux horaires appropriés, selon un communiqué de presse.

Parallèlement aux nouveaux plans numériques de VidCon, l’organisation introduit également une nouvelle image de marque destinée à se concentrer sur tous les créateurs numériques au lieu de se concentrer sur les YouTubers. Cela inclut la création d’événements VidCon Now – ces panneaux et sessions numériques qui ont remplacé une VidCon physique l’été dernier – toute l’année. VidCon Now, qui comprend des conférenciers et des experts de YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, etc., reprendra le 27 octobre.

«Nous avons lancé VidCon il y a plus de dix ans pour aider à renforcer et à promouvoir l’explosion de la créativité qui se produisait en ligne», a déclaré le co-fondateur Hank Green dans un communiqué de presse. «Nous l’avons fait en rassemblant tout l’écosystème: les créateurs qui créent des choses incroyables, les fans qui les aiment et l’industrie qui les soutient.»